¿Qué hacer con el Pico y Placa? Cinco propuestas desde el Concejo

La medida del Pico y Placa durante todo el día no lleva un mes de instaurado pero, de acuerdo con la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), capítulo Bogotá, ha afectado en forma considerable a este gremio, pues han visto disminuidas sus ventas, según una encuesta que se socializó el pasado lunes.

De acuerdo con este sondeo, el 69% de los comerciantes no está de acuerdo con la ampliación en el horario de Pico y Placa y para el 75% de los encuestados esta nueva medida ha afectado las labores de la empresa (por ejemplo el 74% de los mismos se refirió a una disminución en el número de clientes, mientras que otro 36% reportó retrasos en sus equipos de trabajo).

Por lo mismo, el director ejecutivo de Fenalco Bogotá & Cundinamarca, Juan Esteban Orrego, le propuso a la Alcaldía una alternativa a esta medida, consistente en un modelo de restricción de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 10:00 p.m. en bloque de cuatro horas por placa, escalonado. Esto significaría que todos los vehículos podrán salir a diario pero con restricciones durante el día de cuatro horas por periodo.

Considerando que la Alcaldesa ya respondió que “vamos a mantenernos con el Pico y Placa como lo hemos hecho hasta ahora. Hay pago de Pico y Placa solidario y la movilidad compartida está funcionando”, ¿qué soluciones se le pueden dar a este tema?

Pues bien, EL NUEVO SIGLO habló con varios concejales de diferentes bancadas, quienes se refirieron a varios aspectos que podrían ayudar a aliviar las contingencias que se han derivado de las mismas. Todos ellos coincidieron en estar en desacuerdo con esta medida.

Diálogo e incentivar el transporte zonal

Por una parte, de acuerdo con la concejal de la coalición Colombia Humana-UP-MAIS, Heidy Sánchez, aunque la alcaldesa haya dicho que descarta la propuesta de Fenalco, se trata de una idea que la mandataria tiene que contemplar, pues de acuerdo con ella el vehículo particular hace muchísimo tiempo dejó de ser un lujo y pasó a convertirse en una herramienta de trabajo.

“La alcaldesa tiene que buscar la forma de concertar y de dialogar con los sectores que se han visto económicamente afectados por dicha medida”, le dijo a EL NUEVO SIGLO la cabildante, quien añadió que si el Pico y Placa solucionara los trancones, en la ciudad ya no habría embotellamientos.

Precisó que, además del diálogo, la Alcaldía también debe trabajar en mejorar la demanda del sistema de transporte público.

“Si te fijas, uno de los principales déficits que tiene el SITP es el componente zonal. Los buses azules son los que menos demanda tienen porque la gente no los sabe usar o porque no llegan al destino específico, un elemento que incrementa la informalidad en muchos sectores que no tienen acceso al sistema de transporte público. Las cuatro líneas imaginarias de Metro y las 17 troncales de Transmilenio mal llamadas corredores verdes, aún no existen. Se requiere una solución de fondo y esta es una alerta para que dialogue con los comerciantes”, finalizó la concejal Sánchez.

Mejorar el transporte masivo

Por su parte, y reiterando que esta fue otra de sus promesas incumplidas de campaña, de acuerdo con el concejal del Polo Democrático Alternativo Carlos Carrillo la intención de la alcaldesa es que se incremente el recaudo de lo que ella llama, con sus acostumbrados eufemismos, “el Pico y Placa solidario”.

“Pero, ¿solidario con quién? Pues con los dueños de Transmilenio. Lo que va a generar esto, además del incremento en el parque automotor y de que la gente comprará mas motos, es que muchas personas seguramente se van a decantar por la opción de pagarle casi 500 mil pesos mensuales a la administración para que lo siga decantando en el FED”, indicó a este periódico el concejal Carrillo, quien llamó al ejercicio de revisar, a finales de este año, en cuánto se incremento el recaudo por esta medida.

“¿Y en qué va la mesa de negociación con los operadores? Pues en nada. El Pico y Placa todo el día no sirve para nada. El problema es estructural y toca desarrollar un sistema de transporte masivo que sea lo suficientemente barato, eficiente y con un nivel de servicio suficiente para que la gente se baje del carro”, dijo el concejal Carrillo.

El 'Tinder' del carro compartido

Una tercera sugerencia fue realizada por el concejal de la Alianza Verde Diego Cancino, quien comenzó por referir que él no estuvo de acuerdo con la medida del Pico y Placa todo el día, porque era claro que afectaría sobre todo a la clase media y a los pequeños comerciantes que viven de su carro. “Aun así hemos visto que la movilidad ha mejorado. El dilema es grande”, indicó a este medio de comunicación el concejal verde.

No obstante, de acuerdo con él, si se potencializa la apuesta del carro compartido, Bogotá podría comenzar a desescalar el Pico y Placa todo el día, en la medida en que se incremente el uso del carro compartido, pero ¿cómo?

A través de acuerdos para promover un uso más colectivo de los carros, y eso es algo que se puede hacer con empresas, gremios, universidades, colegios y conjuntos cerrados, por hacer mención de algunos.

“La medida del Pico y Placa todo el día se tiene que comenzar a reversar pero sin que la movilidad se afecte, como venía antes, porque estaba siendo insostenible. Y creo que la forma más contundente de hacerlo, es promoviendo el carro compartido pero con acuerdos concretos”.

Añadió que esta no sería una medida impositiva, “como sí lo fue el Pico y Placa”, sino que por el contrario sería una acción colectiva de cooperación voluntaria pero que se tiene que promover y organizar, y por ejemplo al interior de la Universidad Javeriana o de una empresa se puede hacer “match” para identificar personas que vayan a la misma zona.

Mejoramiento de las ciclorrutas

Por último, de acuerdo con el concejal del Partido Liberal y presidente del Concejo de Bogotá, Samir Abisambra, “desde que se implementó el Pico y Placa nosotros hemos mantenido que esta es una medida obsoleta y no por el tema de movilidad, porque efectivamente hoy está fluyendo mejor, pero en seis meses, cuando la gente haya comprado nuevos carros y nuevas motos, volveremos al mismo tráfico que teníamos hoy en día".

Adicionalmente el concejal refirió que hay personas que viven de su vehículo y esta medida, lo advirtieron desde que se socializó, traería consecuencias para el sector; consecuencias que, dicho sea de paso, ya se están denunciando.

“Lo que le hemos manifestado a la señora Alcaldesa es que esa medida no es conveniente, pero si este mismo ya implica fomentar el uso de la bicicleta, pues tenemos que mejorar las vías por las que se movilizan las bicicletas. Si bien Bogotá es una de las ciudades de Latinoamérica con más ciclorrutas construidas, son las que generan menos seguridad, menos calidad y hay problemas de delincuencia. La capital debe ayudarle a los transeúntes para que efectivamente puedan utilizarlas sin ningún problema”, indicó a este medio el concejal Abisambra.

Pico y Placa solidario ha recaudado $47.800 millones

Con relación al Pico y Placa solidario, una de las alternativas a las que se refirió la alcaldesa Claudia López para aquellas personas que no están de acuerdo con la restricción vehicular todo el día, de acuerdo con cifras que la Secretaría de Movilidad le compartió a EL NUEVO SIGLO, desde que comenzó a instaurarse esta última versión de la medida en septiembre del año pasado, el Distrito ha recaudado $47.843.088.400, de los cuales tan solo en enero de este año se recaudaron $15.476.576.500.