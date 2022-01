Declaran calamidad pública en Sucre por inundaciones

Declararon esta semana la calamidad pública en el departamento de Sucre, debido a las inundaciones en varios municipios por el desbordamiento del río Magdalena.

El rompimiento del jarillón en Cara ‘e gato, provocó el rompimiento de boquete que pasó de 400 metros a 1.100 metros, afectando a los poblados de San Marcos, Majagual, Guaranda, Sucre-Sucre, San Benito y Caimito.

Andrés Linero, director de la unidad de gestión de riesgo de Sucre, habló sobre las medidas con la declaratoria de calamidad pública: “Consiste en reparaciones de vías, en ayudas al campesinado en el tema de semilla, las infraestructuras de escuelas, todo el tema complementario y mantenimiento por el general por las afectaciones”.

También se pronunció el líder social Juan Díaz sobre la labor de la comunidad para tapar el boquete: “Bolsas de concreto que están tirando no son ancladas y se las está llevando el río y el boquete cada día está más grande. Hay temor que venga el invierno y no se ve que están actuando. En verano dicen que no trabajan porque está dura y en invierno tampoco”.

También aseguraron los alcaldes de Guaranda, Roviro Díaz, y de San Benito, Manuel Cadrazco Salcedo, que algunas de sus zonas rurales están inundadas por el desbordamiento de río Cauca.