Lo que usted debe saber sobre la vacunación anticovid

¿Qué vacunas adquirió Colombia?

El país tiene asegurado el suministro de las dosis necesarias para inmunizar a 29 millones de colombianos, dentro de una meta de 34 millones. Con el mecanismo Covax (que maneja la Organización Mundial de la Salud) se firmó un convenio para adquirir 20 millones de dosis de vacunas, que se aplicarán a 10 millones de habitantes (dos dosis por persona). Mediante negociaciones directas con la farmacéutica Pfizer se contrataron 10 millones de dosis para inmunizar a cinco millones de personas. Igualmente, con el laboratorio Janssen (que tiene un biológico de una sola dosis) se adquirirán 9 millones de dosis para igual número de colombianos.

Finalmente con la multinacional AstraZeneca se contrataron 10 millones de dosis para inocular a cinco millones de personas. Hasta allí hay vacunas para 29 millones de compatriotas y siguen abiertas las negociaciones con otras farmacéuticas para el resto de las dosis faltantes. En materia económica se han invertido más de 1,5 billones de pesos pero podría llegarse a los 2 billones.

¿Cuándo llegarán al país?

Las primeras en llegar serán las de Pfizer, adquiridas por negociación directa. Se espera que los primeros lotes (cuyo número se desconoce) lleguen al país en la segunda semana de febrero y se empiecen a aplicar en la tercera. Luego llegarían las del Covax. Esta semana la OMS y su comité de expertos definirán la fecha. Colombia, por el alto número de contagios y tener listo todo el procedimiento logístico, está en la lista de países que serían priorizados.

La idea es que este primer lote de vacunas llegue en la segunda quincena de febrero o la primera semana de marzo. Las vacunas de Janssen y Aztrazeneca llegarían en abril, mayo y junio. Todo depende de la capacidad de producción de las farmacéuticas.

¿A quiénes se vacunará primero?

El Plan Nacional de Vacunación, que se establecerá definitivamente en un decreto próximo a salir, tiene dos fases: una inicial donde se busca reducir mortalidad y enfermedad; y una segunda en la que se busca reducir el contagio. En la primera fase se definen unas poblaciones que van a ser vacunadas con prioridad, es decir los adultos mayores, los profesionales de la salud, personas con comorbilidades y algunos grupos especiales como profesores, fuerza pública, entre otros.

En la fase 2, que corresponde a las etapas 4 y 5, están los grupos como socorristas, población privada de la libertad, bomberos, talento humano de funerarias, cuidadores institucionales, algunos operadores de vuelos internacionales y guardias del Inpec. En la etapa 5 estará el grueso de la población menor de 60 años y mayor de 16 años, con los cuales se buscará generar la llamada “inmunidad de rebaño".

¿Qué pasa el día de su turno de vacunación?

A las IPS (hospitales, clínicas, centros de salud y demás) seleccionadas se les entregarán las listas con las personas asignadas para que agende las citas y busque a la población. Nadie tendrá que desplazarse grandes distancias, todo se hará cerca del domicilio de cada persona. El proceso es sencillo: 1. La IPS le confirma día, fecha y hora de su cita de la vacunación. 2. Es obligatorio el uso de medidas higiénico-sanitarias. 3. Se le explica el procedimiento de vacunación.

4. Debe leer y firmar consentimiento informado. 5. Se le aplica el biológico. 6. Se hace un registro en la base de datos. 7. Se le entrega de carné con fecha próxima cita para segunda dosis. 8. Permanece en observación en la IPS por 30 minutos. Ante cualquier efecto adverso será la IPS encargada la que atenderá la situación.

¿Debe firmar que acepta vacunarse?

Sí, tiene que suscribir un consentimiento informado, que es un documento que pone a disposición del usuario toda la información relevante sobre un procedimiento o producto médico para que cada uno tome una decisión clara, en ejercicio de su autonomía, sobre si desea o no realizarse un procedimiento médico o consentir la aplicación de un medicamento, como la vacuna contra el covid-19. En el consentimiento informado se incluyen los beneficios, efectos adversos y alternativas del respectivo tratamiento, de forma que la decisión del usuario esté basada en información clara y suficiente.

¿La vacuna es un proceso voluntario?

Sí, cada persona debe decidir si quiere o no recibir la vacuna. Si tiene dudas podrá solicitar más información y tomar una decisión definitiva, para lo cual deberá manifestar su consentimiento, requerir la reprogramación de su cita y su ubicación nuevamente en el orden de priorización. Es importante recordar que las vacunas que se aplicarán en Colombia están aprobadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA) y la European Medicines Agency (EMA). También por el Invima bajo un mecanismo especial creado para la pandemia, denominado "autorización de uso de emergencia".

¿Dónde se vacunará?

Actualmente se tienen registrados en el esquema del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) de 2.975 puntos de vacunación, entre públicos y privados. La idea es tener más de 100 mil vacunadores. Inicialmente, los primeros en ser viabilizados serán los ubicados cerca de centros de ultracongelación, ya que los primeros biológicos en llegar al país tendrán esta necesidad de refrigeración. Posteriormente y de manera progresiva, se ampliarán los puntos de vacunación de acuerdo con el tipo y la cantidad de vacunas que lleguen, para asegurar las condiciones adecuadas y mayor capacidad operativa en los territorios apartados.

En zonas rurales o de difícil acceso se aplicarán vacunas con baja refrigeración, puesto que esas tienen una vida útil de hasta seis meses a esa temperatura y se corren menos riesgos de pérdida del biológico. Existe la posibilidad de habilitar más puntos de IPS y EPS, según vaya el proceso.

¿Cómo saber a quién ya se vacunó?

En Colombia se aplican anualmente 25 millones de dosis de vacunas como parte del PAI, proceso que queda registrado en el aplicativo Paiweb, software de uso exclusivo del Ministerio, secretarías de salud de las entidades territoriales, EPS e IPS. Para el caso del covid-19 este Paiweb tendrá una versión 2.0. Allí se registrará toda la cadena de frío, dónde está cada ultracongelador y nevera y cómo están funcionando.

De igual manera, el aplicativo permitirá saber en qué punto está cada vacuna: aeropuerto, bodegas mayores, bodega territorial, en una IPS o si ya se aplicó. También quedará el reporte de los consentimientos informados de cada persona, el registro de su vacunación y la expedición del carné de vacunación.

¿Quiénes no serán vacunados?

La población que ya se contagió con covid-19 no sería inicialmente vacunada en las etapas ya definidas del Plan Nacional de Vacunación ¿La razón? Estas personas tendrían menor vulnerabilidad que las que no han sido contagiadas. Por eso no fueron incluidas en el orden de priorización. Se esperará un consenso técnico de expertos, basado en evidencia, para evaluar si se incluyen más adelante y en qué etapa. Hoy las investigaciones revelan que una persona que ya tuvo covid tiene una inmunidad natural de entre 3 y 8 meses.

Pese a que los jóvenes son los que están más expuestos al virus, en Colombia y la mayoría de los países se tomó la decisión de vacunar a los adultos mayores para reducir la mortalidad. No se vacunará a menores de 16 años como tampoco a embarazadas porque no hay evidencia de los efectos de los biológicos en niños y jóvenes menores y en la condición gestacional.

¿Vía tutela u otra medida puede obtener antes la vacuna?

No. El Gobierno pidió a los jueces y altas cortes judiciales que por la vía de tutelas y otras acciones jurídicas nadie se pueda saltar los turnos de priorización y las fases respectivas. De igual manera, ya quedó claro que la empresa privada no podrá importar ni comercializar vacunas por su cuenta, y que tampoco gobernaciones y alcaldías podrán adquirir de forma unilateral los biológicos.

¿Se mantienen las medidas de bioseguridad?

Sí, el uso del tapabocas, el lavado de manos permanente y el distanciamiento social seguirá siendo obligatorio durante todo este año. Los vacunados también deben cumplir este requerimiento. Mientras no baje el pico de esta segunda ola de contagios y decesos, se mantendrán las cuarentenas y demás restricciones a la movilidad así como el control a eventos masivos y aglomeraciones. La vacunación de los 34 millones de colombianos bien podría tardar seis meses o más.