En Leticia estamos ansiosos de que comience la vacunación: Vargas

El médico de familia de la Clínica Leticia, Carlos Fernando Vargas, explica que el segundo pico de la pandemia ha sido muy intenso en esa región del país, y que la ocupación de UCI ya sobrepasa del 90%.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál es el ambiente que se vive en Leticia, cuando en Tabatinga (Brasil) ya se está vacunando?

CARLOS FERNANDO VARGAS: Desde que empezó la vacunación en Tabatinga, la población de Leticia se ha visto sorprendida que no se haya iniciado la vacunación, por supuesto que en Brasil se ha dado prioridad al Amazonas que ha sido unas de las zonas más golpeadas por la pandemia. Por otra parte, la vacuna que están utilizando en Brasil es la China, que francamente no es la ideal ya que ofrece una protección cercana del 65 por ciento que no es muy alta, lo ideal sería otra vacuna que ofrezca un 90 o 95 por ciento. Pero en Leticia estamos ansiosos de que empiece la vacunación y ojalá que empiece por aquí, en esta región.

ENS: ¿Qué ambiente se vive en estos momentos?

CFV: Estamos viviendo el segundo pico que ha sido bastante intenso, ha llegado un gran número de pacientes, algunos al principio sin gravedad, pero en los últimos días hemos estado viendo pacientes críticos, hemos tenido la Unidad de Cuidados Intensivos copadas entre 90% y 100%, luego se logran trasladar pacientes. En este pico ahora nuestras remisiones se han demorado un poco más porque las Unidades están copadas en las mayorías de ciudades.

ENS: ¿Los habitantes se han trasladado a Tabatinga a vacunarse?

CFV: Aquí hay mucha población con nacionalidad de Tabatinga, no podría afirmar si la vacunación que se está aplicando sea exclusivamente para brasileros, yo pensaría que sí. Aunque la Salud en Tabatinga es universal.

ENS: ¿Les han dicho algo de la vacunación?

CFV: La información es la misma que se tiene en el resto del país, es decir una incertidumbre sobre la fecha que se va a iniciar. Dicen que Colombia se adhirió a la estrategia Covax que parece, según entendemos, establece unas fechas y una organización a nivel internacional que determina los momentos para aplicar. Pensamos que el Gobierno se quedó corto en tomar determinaciones para comprar la vacuna, porque hay países como Ecuador que ya están aplicando la vacuna.

ENS: ¿Cuál es su llamado al Gobierno como médico en Leticia?

CFV: Que sea claro en su estrategia o que si tenía un plan estratégico definido ya debe manifestarlo, ha tenido tiempo suficiente para organizar las fechas y cumplir las metas que se han propuesto, y entonces el llamado es a que sea claro en la estrategia, porque esta incertidumbre es desalentadora para quienes luchamos todos los días en Leticia.

ENS: ¿Después de la vacunación se debe seguir con el uso del tapabocas?

CFV: Responder esa pregunta es difícil porque las mismas farmacéuticas no han dicho cuál es el tiempo de inmunidad, de protección de la vacuna, por consiguiente, si no tenemos establecido el tiempo de protección, difícilmente decir cuál es el momento de retirarse el tapabocas, yo diría que hay que seguirlo utilizando hasta que se sepa el tiempo real de protección.

ENS: ¿Cuándo se alcanza la inmunidad de rebaño?

CFV: Según lo que ha dicho el Gobierno, la inmunidad de rebaño se alcanza cuando llegue al 70 por ciento de la población vacunada. Por otra parte, el Gobierno ha dicho que la demora en la vacunación obedece a que su plan estratégico es un plan definido, sólido y que va a contar con las vacunas suficientes para inmunizar a la población.

ENS: ¿Qué hábitos deberían quedar una vez pase la pandemia?

CFV: El hábito que debería quedar es saber que cualquier persona puede ser portadora de diferentes tipos de enfermedades, no se trata de llenarse de paranoia, pero hay precauciones que se deben tener como el lavado de manos, como evitar permanecer al lado de una persona asintomática por infección respiratoria. Colombia es un país con una gran incidencia de tuberculosis, como saber que uno no debería estrechar tanto la mano. El hacinamiento de personas debería cambiarse.

ENS: ¿Cuál ha sido su momento más duro?

CFV: Estos días han sido particularmente duros, sobre todo que ahora nos han llegado grupos de personas que pertenecen a una misma familia, y todos críticos, de tal manera que estamos viviendo un pico bastante duro. Pensamos que esto obedece a las fiestas navideñas.