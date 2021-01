Elsa Noguera, gobernadora del Atlántico, tiene covid

Por medio de su cuenta de Twitter, la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera informó que había dado positiva a una prueba de coronavirus que se había realizado por procedimiento.

La gobernadora se encuentra cumpliendo en cuarentena aunque no ha presentado síntomas y se siente bien. Informó así mismo que continuará trabajando desde su aislamiento

Por mi trabajo acostumbro a realizarme tamizajes de control, en la prueba de covid de ayer resulté positiva. No he tenido síntomas, me siento bien y estoy cumpliendo las medidas de aislamiento. Seguiré trabajando desde casa y con el favor de Dios superaré pronto esta situación.