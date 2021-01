Bogotá: ¿Qué se puede hacer durante la cuarentena estricta este fin de semana?

Bogotá entrará en cuarentena general estricta desde este viernes 22 de enero a las 8 de la noche hasta el 25 de enero a las 4 de la mañana. Esta medida fue tomada con el fin de contener los efectos de la pandemia de covid-19 en la ciudad, situación que mantiene la ocupación de camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en 93,2%.

Esta restricción funcionará con las mismas condiciones y restricciones que rigieron el fin de semana pasado, es decir, se mantiene la prohibición al consumo y expendio de bebidas embriagantes en establecimientos públicos, el toque de queda, el pico y placa y el pico y cédula.

No obstante, hay algunas excepciones para que los bogotanos realicen durante esta jornada. En ese sentido, tendrán permiso para realizar actividad física al aire libre por un período máximo de una hora y mudanzas sólo en casos de fuerza mayor.

A su vez, las personas que lleguen de viaje podrán ingresar a la ciudad y movilizarse a sus domicilios sin restricción pero deberán cumplir con un aislamiento voluntario de 7 días con el fin de evitar posibles riesgos epidemiológicos.

De igual manera, quienes tenían viajes programados fuera de Bogotá y deben pasar por las localidades en cuarentena, podrán salir sin problema presentando pruebas sobre dicho paseo, si así lo requieren las autoridades distritales y/o la Policía Metropolitana.

Asimismo, las personas que presten servicios de abastecimiento y adquisición de alimentos, farmacéuticos, de salud y de primera necesidad, podrán movilizarse entre las 5:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, es decir, hasta que comience y termine el toque de queda nocturno en la ciudad.

Además, tienen permiso de movilizarse el personal que presta servicios de salud públicos y privados, quienes están a cargo de adultos mayores y personas con discapacidad y quienes trabajan preservando el orden público, seguridad general y atención sanitaria

Por otro lado, no estará permitido el vender licor durante este fin de semana, abrir establecimientos de comercio no esencial, como las peluquerías, tiendas de ropa o restaurantes, asistir a gimnasios y realizarse procedimientos médicos no urgentes.

De igual manera, los bogotanos no tienen permiso de asistir a centros comerciales y de salir de la casa entre las 8:00 de la noche y las 5:00 de la mañana, es decir, durante el toque de queda nocturno, horario en que no se permitirá hacer ninguna de las actividades que están exceptuadas por el Distrito.

Cabe mencionar que las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito y Usme, permanecerán en cuarentena sectorizada hasta el próximo 28 de enero a la medianoche, donde además rige la ley seca.