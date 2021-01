Minsalud: vacunas compradas a Pfizer llegarán en febrero

Colombia ha adquirido por medio de negociaciones bilaterales con Pfizer, AstraZeneca y Janssen dosis de sus respectivas vacunas covid. Así mismo, el gobierno se suscribió al mecanismo COVAX que busca que países en desarrollo tengan un acceso equitativo a la vacuna.

Si bien el gobierno había dado a entender que los primeros biológicos llegarían al país en enero, en las últimas semanas ha aclarado que será en febrero cuando lleguen.

Esto se debe al anuncio de la OPS que afirmó que Colombia será priorizado para la entrega de vacunas por medio de COVAX.

No obstante, el ministro de salud, Fernando Ruiz, informó también que las dosis compradas a Pfizer por negociaciones directas también llegarán en febrero.

"Pfizer ha mantenido la claridad que vamos a tener vacunas en febrero, como hemos anunciado, y en el primer trimestre de este año", apuntó.

Ruiz Gómez fue claro en especificar que aún no se tiene fecha exacta "porque depende, por un lado, de lo que determine COVAX, y por el otro, de la capacidad de Pfizer, ya que ellos han tenido retrasos en la entrega de vacunas en varios países. Sin embargo, ellos han mantenido los meses y cantidades para Colombia".

Negociaciones y entregas

Respecto a los tiempos del Plan y la comparación con otros países, el ministro enfatizó que Reino Unido y Estados Unidos, países con mayor número de vacunas aplicadas, y los países de Latinoamérica que no superan las 50 mil personas vacunadas, no han podido reducir su tasa de mortalidad, por lo cual en este momento no hay una relación entre la reducción de esta y el proceso de vacunación, que seguramente se tendrá "cuando los números de personas vacunadas sean altos".

"Cada país ha llevado su negociación. Las consideraciones del sistema jurídico de cada país son diferentes, pero es claro que hay países de Sudamérica que no han concretado una negociación con Pfizer y esto tiene que ver con las dificultades y situaciones complejas que se encuentran en la estructura jurídica del derecho, como sucedió en Colombia, que terminan siendo determinantes para cerrar las negociaciones", aseveró.

El primer envío de COVAX, manifestó, será distribuido entre aquellos primeros países elegibles, listado en el cual está Colombia. "Números con los que arrancaremos y que irán creciendo a lo largo del primer semestre", dijo.

Adquisición de terceros y regiones

Las vacunas, en principio, señaló el jefe de la cartera de Salud, solo las podrá adquirir el Ministerio de Salud y Protección Social, esto debido a que si bien en el proyecto de decreto se abrió la posibilidad que los entes territoriales pudieran comprar vacunas directamente, "después de revisar las observaciones, entre esas las de la Federación de Gobernaciones, Asocapitales, y la Federación de Municipios, que manifestaron se podía dar una inequidad territorial en la tenencia de vacunas", por lo cual se modificó ese aspecto.

Para los privados se dejó abierta la posibilidad una vez se haya superado la fase inicial, y deberán cumplir con los mismos pasos del programa de vacunación de registro de la persona y todo el protocolo respectivo, para tener trazabilidad de la vacuna.

Envió un mensaje a la ciudadanía sobre conocer el Plan, así como de respetar los turnos y tener claras las limitaciones que se pueden presentar a lo largo del proceso.