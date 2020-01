Se prevé reducción de muertos en carretera en puente de Reyes

Una importante reducción se presentaría en la cifra de muertos en carretera en accidentes de tránsito en el puente de Reyes Magos en el que hasta el momento se han dado 12 hechos fatales, en comparación con igual fecha el año inmediatamente anterior, cuando 73 personas perdieron la vida. No obstante está por verse lo que sucederá en la operación retorno hoy, en la que se considera se desplazarán por los principales corredores del país cerca de 4.7 millones de vehículos, según estimaciones de la Policía Nacional.

El director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Luis Felipe Lota, indicó que “el año inmediatamente anterior perdimos en carretera a 35 personas y otras 38 más resultaron lesionadas y posteriormente fallecieron, para un total de 73. Este año llevamos 12 personas en vía fallecidas durante este puente de Reyes”.

El Directivo explicó que la Agencia Nacional de Seguridad Vial estableció 10 puntos seguros en carretera en diferentes regiones en donde se revisa el estado de los vehículos, los frenos, el labrado de las llantas, el aceite, etcétera, pero “infortunadamente en más de 4 mil vehículos que hemos revisado, en más o menos el 39% hemos encontrado algún tipo de falla”.

Lota dijo también que las causas “más comunes del accidente vial, sobre todo en esta época de fin de año y comienzo del nuevo año son el exceso de velocidad, el no respeto de las señales de tránsito, en particular el adelantamiento en zona prohibida y el pare. No utilizar esas dos señales de tránsito nos ha llevado a muchas pérdidas de vida. Y en diciembre el alcohol, que infortunadamente es un factor determinante en la mortalidad en vías”.

El funcionario recordó que en “este puente de Reyes, donde vuelve todo el mundo de vacaciones, es necesario tener precaución, tener prudencia”.

En el puente de Reyes Magos del año 2018 se registraron 125 muertos en accidentes en carretera en diferentes regiones del país; mientras que sumando la temporada de Navidad y fin de año 2017, las víctimas fatales fueron 763 en toda Colombia.

La Dirección Nacional de Tránsito y Transporte (Ditra) ha realizado en lo que va de este puente de Reyes 1.493 pruebas de embriaguez en las diferentes carreteras, encontrando hasta el momento que 48 personas conducían bajo los efectos del alcohol.

De igual forma las autoridades en este puente de Reyes Magos han sancionado a 3.128 conductores por infringir las normas de tránsito. De este total, se multaron a 511 personas por no portar la licencia de conducción, 411 por no tener revisión técnico-mecánica, 388 por conducir una motocicleta sin observar las normas, 307 por seguro obligatorio, 192 por adelantar en zona prohibida y se han impuesto 88 comparendos por transporte informal.

Además las autoridades viales informaron que el día de hoy la vía al Llano operará con reversible en el sentido Villavicencio – Bogotá a partir de las 2:00 de la tarde y hasta las 8:00 de la noche, con el propósito de facilitar el retorno a las miles de personas que regresan a la capital de la República tras disfrutar las festividades de fin de año.

Operación retorno

Con la meta de lograr una disminución sustancial en las fatalidades por accidentes de tránsito, la Policía Nacional implementó diferentes medidas de movilidad y seguridad vial para el plan retorno con motivo del final del puente de Reyes.

Durante este fin de semana, la Policía Nacional desplegó todas sus capacidades técnicas para prevenir afectaciones a la seguridad y movilidad en el país, por lo cual, ha dispuesto de 35.000 uniformados en todas sus especialidades.

La Dirección de Tránsito y Transporte contará con 7.200 policías de tránsito y toda la logística necesaria para controlar y prevenir situaciones sobre las vías, con el uso de radares de velocidad, alcohosensores, vehículos como patrullas, motos, unidades judiciales, carros talleres, vehículos de rescate y vehículos de revisión técnico mecánica, además de helicópteros que estarán sobrevolando diferentes tramos en el país.

De igual forma hay restricciones en varias carreteras y distintos horarios para el transporte de carga con capacidad de 3.4 toneladas.

Se espera que mañana, en el final del Puente de Reyes, se movilicen por todo el país cerca de 4.7 millones de vehículos.