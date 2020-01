“Se mantendrá lo desarrollado en subasta del espectro”

El Gobierno nacional analizará con detenimiento antes de tomar una decisión de fondo las implicaciones del anuncio de la compañía chilena Partners, más conocida como WOM, de desistir de la oferta que hizo por uno de los fragmentos del espectro en 2.500 MHZ que le fue adjudicado en diciembre.

En efecto, en un comunicado, Partners informó que desiste de su oferta argumentando que “cometió un error” al incluir un cero de más en la oferta, lo que representa haber ofrecido “10 veces más del costo del segmento”.

Frente a ello, la ministra de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (TIC), Sylvia Constaín, dijo que recibió la comunicación desde la semana pasada, pero aún no se ha tomado ninguna decisión.

“En la subasta todo estuvo reglado. Lo que piden (Partner) es sobre uno de los tres bloques de 10 MHz en la banda alta de 2.500 MHz. De todos modos quedarían los signatarios de 700 MHz para conectar 3.600 áreas rurales en más de 647 localidades del país”, explicó.

No obstante, la funcionaria dijo que, aunque no se ha tomado una decisión de fondo, la disposición del oferente no afectará la conectividad en estas zonas, que es una de las prioridades de la licitación del espectro.

La subasta se hizo en dos bandas: alta y baja. La banda baja de 700 MHz busca conectar unas 3.600 áreas rurales pero aún con el desistimiento de la oferta de Partners no se afectará el programa de conectividad, de acuerdo con la Ministra TIC.

“Es posible que sí se afecte la banda alta de 2.500 MHz, pero no la de 700 MHz para la que ellos licitaron en tres segmentos distintos. Es en uno de esos segmentos que la empresa dice que se cometió un error y quieren devolverse”, agregó Constaín.

Y dijo que aunque la subasta contempla una póliza de cumplimiento, “se está analizando” el tema. “La subasta tenía unas condiciones claras y unos procedimientos que estamos analizando. Pronto nos estaremos pronunciando de fondo”, aseguró la jefa de la cartera TIC.

Menos ingresos

Con la decisión de Partners, que no ha sido resuelta oficialmente, lo que sí se afectará serán los ingresos para el Estado, pues con la subasta del espectro la Nación recibiría cerca de $7 billones, pero con el eventual retiro de esa franja de espectro los ingresos por ese concepto se reducirían a unos $5,4 billones.

El propósito de la subasta del espectro es que las empresas de telecomunicaciones que participaron en la puja tengan un mayor espacio para la prestación del servicio de conectividad 4G.

Las proyecciones para el Estado se calcularon en la oferta de inversión de Partners estimada en $1,7 billones, aunque el precio base no pasaba de $200 mil millones.

A ello se sumarían los ingresos por la oferta de los otros dos oferentes, Claro y Tigo, que pujaron por las bandas de 700 MHz y 2.500 MHz.

En un comunicado, Partners explicó que “presentó al Ministerio su renuncia a un bloque del espectro en la banda de 2.500MHz; en consecuencia, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia podrá utilizar este bloque para futuras subastas. La razón de esta decisión se debió a que, inmediatamente concluyó la subasta, el Ministerio emitió un informe del proceso de selección que mostraba inconsistencias en la oferta de Partners para la segunda secuencia del bloque 2.500MHz. Debido a dicha inconsistencia, Partners presentó al Ministerio su renuncia a este bloque específico".

Sin embargo, en otro comunicado el MinTIC aclaró que la subasta realizada el pasado 20 de diciembre “no se afectará” por la decisión de Partners, por lo cual “se mantiene lo desarrollado en la subasta”.

En esa puja por la adjudicación de parte del espectro, el Gobierno hizo las siguientes adjudicaciones:

Banda de 700 MHz: 80 MHz (20 MHz a Claro; 40 MHz a Tigo y 20 MHz a Partners).

Banda de 2.500 MHz: 60 MHz (30 MHz a Claro y 30 MHz a Partners).

Banda de 1.900 MHz: No recibió ofertas.

Se espera para los próximos días un pronunciamiento de fondo de parte de la cartera de las tecnologías.