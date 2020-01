Rifirrafe por acciones para combatir las heladas

Ante los climas extremos que se han presentado durante los primeros días del año, las heladas comienzan a hacer estragos en los cultivos.

Para hacer frente a este fenómeno, el ministro de Agricultura, Andrés Valencia, lanzó un plan para los productores agrícolas de Santander, Boyacá y Cundinamarca. El representante por Boyacá, César Pachón, del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), criticó las medidas tomadas por la cartera.

Según el ministro Valencia, “desde el año pasado hemos estado definiendo las estrategias para apoyar a los productores, como lo hemos venido haciendo en caso de que se presentara una situación como la que se viene presentando, en este momento. Dimos instrucciones para el Banco Agrario para que contacte a los productores que se han visto afectados en Boyacá, Santander, Cundinamarca y otros sectores para que conversen con ellos la posibilidad de reprogramar a los créditos, las cuotas que se lleguen a vencer ahora se puedan pagar después y así darle un alivio a los campesinos”.

Valencia expresó que uno de los logros de su gestión ha sido que en “2019 destinamos $80.800 millones para el seguro agropecuario, con lo que logramos ampliar las hectáreas aseguradas a 143.883, entre enero y noviembre, es decir un crecimiento de 84% respecto al mismo periodo de 2018”.

Así mismo, anunció que con el Banco Agrario se pusieron en marcha “las brigadas de atención por heladas en Boyacá, hemos tenido inicialmente contacto con 220 productores de 50 municipios afectados por el clima para hacer el reperfilamiento de los créditos, según la necesidad. Identificamos que el 70% de los deudores continúan con la capacidad de pago de sus créditos. El 30% restantes pueden acceder a la renegociación de su deuda”.

Sin embargo, el representante Pachón aseguró que el Gobierno no ha declarado la calamidad ambiental pese a que se le ha solicitado. “Ellos dicen que no hay suficiente información. Pero, el Ideam sostiene que estamos en alerta roja y solo tres municipios del departamento de Boyacá no lo están, pero ellos dicen que hay que esperar. Eso es lamentable. El ministro de Agricultura solo nos plantea normalizar los créditos, es decir normalizar el tiempo de pago. Ellos siguen pagando intereses, pero no les dan la oportunidad de un crédito para volver a sembrar. No veo forma de que ellos puedan cumplir con esos créditos”.

El congresista boyacense indicó que a quienes perdieron sus cultivos “no les aplicaron seguros de cosecha y no nos respondieron por qué”, agregando que a los agricultores “no se les responde cuando constitucionalmente está establecido y lo hemos trabajado en el Congreso. Aquí no se recibieron a los campesinos ni a las asociaciones, ni a los alcaldes de municipios, solamente llegaron los miembros del Banco Agrario”.