Revive en el Concejo polémica por TM en la 68

Dos concejales de Bogotá, uno del Partido Verde y otra de la Colombia Humana, reiniciaron la vieja discusión que había quedado en el aire con la decisión de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, de conceder la licitación del Transmilenio por la Avenida 68.

Los cabildantes Julián Rodríguez Sastoque y Susana Muhamad volvieron sobre la polémica que ya le costó duras críticas a la Burgomaestre.

Según Rodríguez Sastoque, “sobre la movilidad asumimos un compromiso claro en campaña de privilegiar un sistema de transporte férreo y sostenible, no proponer nuevas troncales de Transmilenio, y mejorar las existentes. Una visión y un modelo de ciudad diferente al que nos pretendía imponer Enrique Peñalosa. Pero, hoy estamos en una difícil situación: entendemos la necesidad de ofrecer una alternativa de movilidad digna y sostenible a los bogotanos que se encuentran embotellados en la Avenida 68 y que los bogotanos que votaron por Peñalosa decidieron por nosotros y le dieron vía libre para botar los estudios del metro subterráneo y además que pudiera licitar en su administración el ‘métrico’ elevado y al mismo tiempo el Transmilenio por la Avenida 68. Es decir, suspender la troncal de la Avenida 68 pone en riesgo el medio metro de Peñalosa”, afirmó.

El cabildante agregó que pese a que López pidió que no se abriera la licitación, el exalcalde Peñalosa lo hizo y, según dijo, la ley obliga a que la obra “se adjudique al mejor proponente, de no hacerlo los proponentes pueden reclamar la indemnización en relación a las ganancias esperadas o al costo de oportunidad de no participar en otras licitaciones, eso quiere decir que revocar o suspender ese proceso implicaría que los bogotanos sacáramos de nuestro bolsillo para pagar esas indemnizaciones”.

Sin embargo, la concejala Susana Muhamad, de la Colombia Humana, contradijo a su colega asegurando que pese a las promesas de la alcaldesa en campaña “ella dice que no posesiona nuevo director del IDU hasta que se adjudique esa troncal para que la adjudiquen los funcionarios de la anterior administración, así ella se lava las manos y dice que no tiene responsabilidad en el asunto”, afirmó.

Y agregó que “todo esto que están diciendo es falso, la alcaldesa está en el cargo desde el 1 de enero y además las denuncias de la concejal María Fernanda Rojas, de su misma bancada, que desde diciembre del año pasado está advirtiendo que el contratista que evaluó y aprobó los estudios y diseños del corredor 68 está hoy en la cárcel por cargos de corrupción”.

Muhamad sostiene que “la alcaldesa nos quiere hacer creer que estamos resignados a las ‘peñalozadas’ nosotros decidimos que no. La administración de la Bogotá Humana recibió la ciudad del cartel de la contratación, tocó deshacer contratos, lo que puede hacer la alcaldesa es suspender la obra, darse tiempo, llamar comisiones independientes y revisar eso con lupa, no nos condenen a un desfalco, a otro escándalo de corrupción”, concluyó.