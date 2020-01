Retrasar el Transmilenio por la Séptima cuesta $448 millones: Contraloría

El organismo de control advirtió que los $287.957 millones invertidos en la compra de predios no han resultado eficaces al no haber sido utilizados oportunamente

______________________________________

Rezagar el proyecto para la construcción y adecuación de la carrera séptima para incorporar el sistema de Transmilenio generaría mayores costos administrativos y fiscales.

Así lo alertó la Contraloría General de la República luego de una Auditoría de Cumplimiento a la etapa precontractual del proyecto.

Según el ente de control, este proyecto no ha resultado de acuerdo a las previsiones iniciales, por lo que esto generaría altos costos.

La auditoría evidenció 13 hallazgos administrativos, 4 con presunto alcance fiscal en cuantía de $448 millones, 3 con mérito para indagación preliminar y 9 con presunta incidencia disciplinaria.

Quedó establecido que el proyecto en su fase de planeacion, estructuracion, gestión y compra de predios no se ha ejecutado conforme a lo inicialmente previsto.

Los $287.957 millones invertidos en la compra de predios no han resultado eficaces, ya que al no haber sido utilizados oportunamente se está generando una carga administrativa y económica en el cuidado, custodia y mantenimiento de los inmuebles ya adquiridos.

Otros hallazgos

Otro de los casos que arroja un posible detrimento por $78 millones se habría producido al no haber sido realizadas ocho de las once reuniones de finalización, debido a deficiencias en la ejecución del contrato.

Igualmente, hay evidencia de un daño patrimonial al Estado por $89 millones ocasionado por pagos al especialista en redes hidrosanitarias.

A eso se suma el hecho de que el IDU prorrateó la ejecución del valor de esos contratos en Troncales diferentes a la Troncal Carrera Séptima donde fueron ejecutados otros recursos.

A partir del pasado 6 de diciembre, el IDU quedó comprometido a desarrollar un Plan de Mejoramiento para corregir las falencias indicadas en el informe de auditoría.

¿Qué ha dicho la alcaldesa Claudia López?

Cabe mencionar que desde que se posesionó y durante su candidatura por la Alcaldía de Bogotá, Claudia López ha insistido en que el proyecto de Transmilenio por la Séptima no es más que un "capricho".

“El metro es un juguete necesario y costosísimo para Bogotá, cuesta 22 billones de pesos. Por eso, debemos sacarle todo el jugo y alimentarlo de todas las maneras posibles. He pedido que se revise si la troncal de la 68 es la troncal de más alta carga del metro al occidente y la respuesta es que sí”, dijo en su momento la alcaldesa.

Para López, hacer una troncal de Transmilenio por esta vía de Bogotá no es la solución: “La Séptima hay que arreglarla. La razón por la que me opuse siempre al TransMilenio por la Séptima es que no me parece el mejor modo de transporte público sobre ese corredor (…) La plata no es infinita y si uno tiene que escoger entre si manda TransMilenio por la Séptima o regiotram por la Novena, pues prefiero lo segundo”, manifestó.