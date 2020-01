Radiografía del 21E

NO HUBO PARO: lo ocurrido el martes pasado (21 de enero), que tuvo epicentro en Bogotá y algunas ciudades capitales, con muy poco eco en municipios intermedios y pequeños, no fue un “paro nacional”, y menos aún con las dimensiones del registrado el 21 de noviembre (21N), cuando la jornada impactó a todo el país. El volumen de participantes del 21E fue muy reducido. No hubo grandes marchas ni movilizaciones por las principales avenidas y autopistas. Incluso la convocatoria a un “cacelorazo”, que se supone era asunto central de la jornada, terminó difuminándose en medio de una opinión pública centrada e impactada por los desórdenes que estaban causando grupúsculos de vándalos en cuatro sectores de Bogotá y de forma más aislada en Cali y Medellín.