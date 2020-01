Presupuesto para educación sigue siendo discreto

Comienza el 2020, los retos y las expectativas para el sector educación son enormes. Inician su periodo 95 secretarios de educación. En Colombia, el Ministerio ha certificado 95 secretarías de educación, que son las de los 32 departamentos, las 32 capitales de departamento y los municipios con centros urbanos que superan los 70.000 habitantes. Sin embargo, en la mayoría de secretarías de educación se dedican a la tarea de la alimentación escolar y el giro de recursos para los docentes. Eso deja de lado los temas de calidad, de mejoramiento continuo, la implementación del currículo, los temas de bilingüismo, la mejora de los resultados en las pruebas Saber y el cierre de brechas entre la educación pública y privada.

Por eso, la responsabilidad central recae en el gobierno nacional y las acciones que implemente el Ministerio de Educación en el área de calidad. Para cumplir con varios objetivos es necesario cumplir con los compromisos sobre el presupuesto para educación y saber invertirlo. El gobierno ha afirmado que estamos frente a la mayor inversión de educación en la historia, sin embargo sigue siendo pequeña frente al PIB del país. ¿Eso qué quiere decir?

Naciones Unidas reconoce 196 estados soberanos en el mundo, pero la diversidad es enorme, desde uno del tamaño del campus de la Universidad Nacional como Mónaco, hasta uno más grande que Suramérica como Rusia. De uno de 1.200 millones de habitantes como China, hasta los 80.000 habitantes de San Marino. De uno con el producto internos más grande que toda Europa como Estados Unidos hasta el pequeño Tuvalu. Por eso, la forma real de saber cuándo se invierte es educación es ver qué porcentaje del PIB de cada país se invierte en el sector y ahí Colombia sigue rezagado.

En el caso americano, a pesar de las dificultades económicas, Cuba es el país que más invierte con el 12.8% del PIB. Le siguen en su orden Costa Rica 7.4%, Belice 7.4%, Bolivia 7.3%, Venezuela 6.9%, Guyana 6.3%, Brasil 6.2, Aruba 6.2, Puerto Rico 6.1%, Honduras 6.0%, San Vicente y las Granadinas 5.8%, Argentina 5.5%, Chile 5.4%, Jamaica 5.4%, Canadá 5.3%, Estados Unidos 5.0%, Ecuador 5.0%. México 5.0%, Curazao 4.9%, Uruguay 4.9% y Barbados 4,7%. Colombia invierte el 4.6% del PIB, es decir nuestro país ocupa la discreta posición 22 en el continente y la posición 97 en inversión en educación en el mundo.

Entonces, no hay que sacar mucho pecho sobre el incremento, cuando al comparar el presupuesto con los ingresos del país, los resultados son tan discretos. Colombia debe desarrollar una estrategia para incrementar el presupuesto, sin que vaya a engrosar el abultado presupuesto que se llevan el sistema pensional, nómina y comida, a dónde va la mayoría. Y que esos nuevos recursos se estipulen para inversión en ciencia, en investigación, en mejoramiento de la calidad, en políticas de seguimiento de los procesos de aprendizaje. Esa, es la estrategia que nos permitirá cerrar brechas, volver a creer en la educación pública, que la misma sea aspiracional y no la opción de quienes no pudieron pagar educación de calidad.

Entre los países que más invierten en el mundo están Noruega, Suecia, Dinamarca, Islandia, Finlandia, Bélgica, Nueva Zelanda, Francia, Estonia, Australia y Suiza, países que han demostrado en las pruebas internacionales que focalizar los recursos en estrategias de calidad tienen los resultados esperados.

