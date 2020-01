Plantean policía exclusiva para funcionarios de Rama Judicial

El Presidente de Asonal indicó que en varias situaciones los jueces y fiscales se sienten desamparados

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuáles son los retos de la justicia este año?

FREDDY MACHADO LÓPEZ: El primer reto es la reforma a la justicia, es la base esencial de cualquier proyecto. Si la reforma a la justicia se concreta, pero en los términos no de que lo diga un gobierno o un partido sino que sea de consenso, será una buena reforma a la justicia.

Lo segundo es que la Corte (Suprema) se recomponga y logre nombrar a todos sus dignatarios, y nombre un Fiscal, o sea no puede el país seguir con periodos de fiscales encargados porque con el fiscal encargado siempre pierde legitimidad la administración de justicia, y se requiere de alguien que responda por la entidad.

Lo otro es que se cumplan los acuerdos que se han ido analizando con el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Hacienda porque los sindicatos, curiosamente, no se habían unido y hoy están unidos los 15 sindicatos de la Rama sentados en una mesa de negociación. Pero unas cosas son las que se aprueban en la mesa de negociación y otra la voluntad política de cumplir.

Y una cosa que me parece importante es que se hace necesario en materia de seguridad que haya un responsable de la seguridad de jueces, fiscales y el personal de la justicia. Decimos que debe haber una policía, como en otros países, la policía de los tribunales, la policía de la Rama Judicial, aquí no la hay.

Eso hace que no hay un responsable, no hay una persona que directamente guarde las garantías, tenga estrategias, de que haga seguimientos, de que haga inteligencia, sino que los jueces a veces se sienten desamparados, los fiscales también. La Policía lo que tiene es una división de protección de dignatarios, pero es una rueda suelta donde también protegen diplomáticos, protegen políticos, pero se requiere que sea exclusiva de la Rama Judicial.

Además me preguntó por qué la Rama Judicial firma convenios con la Policía en donde todo ese personal que está en los palacios de justicia es suministrado por la Policía pero a cambio de un pago. Eso no lo puedo entender porque la Rama Judicial tiene pocos recursos y el sector defensa tiene más recursos que la misma Rama.

Ahí se pierden importantes recursos, creo que la Policía debe por su función estar en los palacios de justicia e incluso estar en todas las salas de audiencia. Uno va a las salas de audiencia y hay ausencia de custodios.

Si no hay un custodio para cada sala de audiencia, cómo va a haber para proteger a los funcionarios por fuera.

ENS: Con la reforma administrativa de la Fiscalía en 2014 vía decreto se habilitaron más de 3.500 nuevos cargos de fiscales y policía judicial, ¿ello fue suficiente o sigue faltando planta de personal?

FML: Siguen faltando, es más en la última reunión con el Fiscal General encargado le recordamos que precisamente el fiscal Martínez (Néstor Humberto) devolvió de una planta de personal que estaba aprobada. Al inicio de su mandato dijo que no era necesario, y luego al final estuvo reconociendo que hacía falta personal.

Hay fiscales que no tienen asistentes y no hay investigadores, eso genera acoso laboral, por eso es que en la Fiscalía se habla de acoso laboral. Además hay otros grupos interdisciplinarios, lo que llaman de análisis de contexto, y eso no ha quedado claro, y a eso le apostó Montealegre (Eduardo) cuando hizo la reestructuración.

Creo que hay que revisar esa reestructuración porque cuando todo el mundo pedía más fiscales, más investigadores y más asistentes de fiscal, se invirtió en otros profesionales distintos en una universidad que nunca se supo qué pasó con el presupuesto que se invirtió en la universidad, que como el rector era autónomo e independiente, como es el principio que rige a todas las universidades, el señor Montealegre desmontó la universidad porque sabía que no la podía manejar.

ENS: ¿Asonal y los distintos sindicatos de la Rama Judicial están participando en el Comité del Paro Nacional?

FML: Hacemos parte de la CUT y cuando la CUT nos ha llamado como miembro del Comité del Paro para hacer los paros de 24 horas, hemos acompañado casi siempre. Al final de año dejamos de acompañar porque entendíamos que ahí primaba y ponderamos que los abogados en los últimos días querían agilizar sus trámites.

Pero sí estamos acompañando y hacemos parte del Comité de Paro y somos parte de la CUT. Las centrales obreras todas están participando y todos los sindicatos de la justicia también participan.