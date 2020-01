"Plan para asesinarme no era cortina de humo por chuzadas"

“Decir que esto que se dio contra mí es una cortina de humo no es objetivo, porque a mi desde noviembre del 2019 me informaron desde la UNP y la policía que habían descubierto un plan para atentar contra mí, y que no era en Bogotá sino en las regiones donde iba a estar”, aseguró Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko' refiriéndose al frustrado plan contra su vida.

En una entrevista con el diario local La Crónica del Quindío, el máximo líder del partido de la Farc indicó que muchas personas esperan que arremeta contra el Gobierno y ratifique el supuesto montaje sobre el plan de asesinato, sin embargo dijo que "hay que apelar al sentido común sin apasionamiento y hay que ser objetivos en explicar los hechos y porque estamos en un proceso de paz cuya fase fundamental es la reconciliación".

De igual manera, 'Timochenko' lamentó que disidentes estuvieran detrás de esta situación pues fueron personas con las que compartió muchas situaciones e historias durante la guerra.

No obstante, reiteró su compromiso con el Acuerdo de Paz a pesar de estos hechos en su contra y las amenazas que lo persiguen tras retirarse como cabecilla de la extinta guerrilla.