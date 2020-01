Personera de Bogotá dejará cargo el 28 de febrero

La personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda Villamizar, en medio de una crítica que le hizo al protocolo de seguridad que r comenzó a implementar la Alcaldía, señaló que ella asumirá su cargo hasta el próximo 28 de febrero, y que ella será sucedida por la personera auxiliar, Rosalba Cabrales.

“Mi periodo tiene un mandato constitucional y legal. La ley dice que el periodo del personero se inicia el 1 de marzo. Es decir, que yo trabajo hasta el 28 de febrero”, puntualizó ayer en horas de la mañana la personera de Bogotá.

Castañeda Villamizar aclaró que ella no se mantendrá en el cargo a manera de interinidad, en vista de que el concurso y el proceso para elegir al nuevo Personero en el Concejo de Bogotá se había enredado, hasta el pasado 16 de enero cuando el nuevo Cabildo Distrital emitió la Resolución 028 de 2020, por medio del cual se revocaba la resolución 0906 del 30 de diciembre de 2019, que convocaba a concurso público de méritos para proveer el cargo de Personero Distrital.

“La Personería de Bogotá es una Personería sui generis en el país, pues tiene la posibilidad, por el andamiaje técnico y la estructura orgánica de la entidad, que tiene la figura del personero o personera auxiliar. En este momento yo tengo una personera auxiliar, Rosalba Cabrales, quien ha sido mi escudera, mi baluarte, mi mano derecha que sabe cómo funciona la entidad. Una mujer joven pero muy formada, muy juiciosa y ella será la persona que quede encargada de los designios de la entidad, mientras se provee el cargo de personero”, continuó explicando Castañeda Villamizar.

Finalmente, la Personera Distrital recordó que el proceso de elección de personero es de meritocracia, proceso que defendió, así como a la Universidad Nacional.

“Yo quiero decir que gracias a este proceso de meritocracia, en 234 años yo soy la primera mujer personera. Pero se lo debo a la meritocracia porque pasé el examen con la mejor calificación, y porque me sometí a escrutinio de los concejales y fue la mejor entrevista. Es todo un concurso que hizo la Universidad Nacional y doy fe de que es una entidad transparente, que le da garantías no solamente a pocos, sino a todos los que tienen la intención de presentarse a ese examen”, terminó argumentando.

El retraso en la selección

Hace seis días el Concejo de Bogotá revocó las resoluciones por medio de las cuales el Cabildo que sesiono hasta el 31 de diciembre del año pasado dejó abierto el proceso de elección de contralor y personero, y publicó las nuevas resoluciones a través de las cuales se ordenó el inicio de la convocatoria pública y se convocó a concurso público de méritos para proveer los cargos de Contralor y Personero Distrital.

El actual Concejo refirió una extralimitación de funciones de la antigua mesa directiva, que expidió el acto administrativo sin haberlo sometido a aprobación de la Plenaria y sin tener las especificaciones de la Universidad Nacional para abrir el concurso de méritos.

“Se concluye que la Mesa Directiva anterior se extralimitó en sus funciones, toda vez que para la fecha en que fue expedida la Resolución No. 0906 del 30 de diciembre de 2019, la Universidad, en cumplimiento de las obligaciones contraídas mediante la suscripción del Contrato No. 190513-0-2019, la Universidad no había presentado el proyecto de Resolución, por medio del cual se convoca a concurso público de méritos para proveer el cargo de personero”, precisa la resolución del 16 de enero del presente año, firmada por el presidente del Concejo, Carlos Fernando Galán.

Cronograma

Por último, las resoluciones que fueron revocadas referían que el proceso de inscripción se haría entre los días 3 al 5 de febrero. Posteriormente a la publicación de la lista de admitidos, se iniciarían las respectivas pruebas en la Universidad Nacional el 28 de marzo. Un mes después, el 28 de abril, se presentaría la terna que tendría entrevista con la plenaria del Concejo el cuatro de mayo.

Ahora toca esperar a que el Concejo defina nuevas fechas y condiciones de un nueva convocatoria, y a este respecto la concejala de los verdes, Lucia Bastidas, le dijo ayer a EL NUEVO SIGLO que hacia mediados de febrero, se espera que ya esté publicado el nuevo cronograma de selección, pues el Cabildo está presionando para darle celeridad al proceso.

“Lo que estamos esperando es que la Mesa Directiva del Concejo de Bogotá nos cite a Plenaria para aprobar el cronograma. Esperamos que de aquí a la próxima semana el presidente y la Mesa nos convoquen para votar el cronograma y avanzar. Pero ya está la convocatoria”, preciso la cabildante este miércoles en la mañana.