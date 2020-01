“No podemos pensar en emprendimiento si no tenemos que comer”

La secretaria de Desarrollo económico, Carolina Durán, le contó a EL NUEVO SIGLO cuáles son sus planes para avanzar en innovación y competitividad en este cuatrienio

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál cree usted que es el reto más grande que llega al asumir esta Secretaría para los próximos cuatro años?

CAROLINA DURÁN: Todo está enmarcado en un nuevo contrato social intergeneracional y es el cómo se hace operativo y realizar ese nuevo contrato que tiene detrás una base económica importantísima. Para mí el reto, que no es menor, es el de ser esa bisagra operativa que logre articular las partes. Que logre unir lo público con lo privado; la academia con el mercado laboral; que logre unir lo local con lo nacional, con lo mundial y que de manera efectiva logren cerrarse brechas. Si yo logro ser ese articulador, habremos cumplido.

Este cierre de brechas es clave porque son muchas y son muy grandes. Si de esa gran cantidad de brechas que existen y que son los diagnósticos de base que estamos haciendo ahora, lográramos acortar así sea la mitad, ya habremos transformado al Distrito.

ENS: Usted mencionaba que Bogotá debe consolidarse como epicentro de emprendimiento e innovación en América Latina, ¿cómo planean lograrlo?

CD: Nosotros tenemos el talento aquí. Israel por ejemplo tiene que importar su talento y en este momento tiene una problemática compleja porque sus emprendimientos no tienen suficiente base para ser atendidos. Repito: nosotros tenemos todo el talento acá, lo que tenemos que hacer es atraer más, formar más, retener más y capacitar más.

ENS: Usted dijo que le daría continuidad a lo que funciona, ¿qué de lo que dejó la administración anterior tendrá continuidad bajo su gestión?, ¿cuál fue su mejor herencia?

CD: Yo creo que una de las cosas que dejó la Administración anterior fue un trazado muy interesante en temas de movilidad. Una ruta que puede ser ajustada o no, pero una ruta muy importante.

También dejó una serie de programas bajados a la Secretaría de Desarrollo, bastante importantes y que están haciendo mucho bien como el de los mercados campesinos, el de Tiendas para todos, el Fondo de Innovación, Tecnología e Industrias Creativas (Fitic) para temas de inclusión financiera y sobre todo para acabar con el ‘gota a gota’, que es tan tremendo. En fin, todas esas son cosas maravillosas que estoy descubriendo y que vamos a potenciar.

Los emprendimientos

ENS: Me llama la atención que no se refiriera al Bronx Distrito Creativo, considerando que usted señaló que se enfocarán en el desarrollo de emprendimientos e innovación que dejó la administración Peñalosa con Fuga, ¿cómo le darán continuidad al mismo?

CD: Sí, este es un punto clave porque la territorialización de todo lo que vamos a hacer está ahí. La joya de la corona es el Bronx: este es un territorio completamente fértil para lograr lo que queremos y frente al mismo nos quedó muy claro el camino.

A la Fuga entró Adriana Padilla y estoy feliz de poder contar con ella porque vamos a hacer la mejor dupla posible. Ella tiene clarísimo lo que se puede hacer ahí y yo haría mal al hablar de eso, pero lo que sí tenemos claro es la visión de productividad para esa zona. Se vienen cosas lindas, desde materializar esa visión en materia de jalonador de empleo, de formación de talento, de desarrollo productivo empresarial y creativo, y de golpes de opinión bien importantes a nivel internacional. Este es un legado para el país y nos tiene que trascender.

ENS: Usted hablaba de una gestión que debe pensarse no a 2023 sino a 2038, que es el año en el que la ciudad cumplirá medio siglo de vida, ¿en qué consiste esta idea?

CD: Esta es una gran visión que ya traía del programa de gobierno que se planteó y sobre el cual fue elegida la alcaldesa López, y es mirar cómo vamos a articular hasta allá nuestra visión de la Bogotá del futuro, entendiendo que solo tenemos cuatro años para hacer los cimientos.

En este periodo de tiempo, además, tenemos un hito clave antes de 2038: 2030, año en el que se vence el compromiso que tenemos como nación con la humanidad, y plazo para darle cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Tenemos que mostrar resultados y decir qué hemos hecho.

Entonces en estos cuatro años tenemos que construir pero también tenemos que trascender. Todo lo que hagamos por esta visión tiene que trascender y tiene que estar enmarcada en esa gran visión de los 500 años, entendiendo que los ODS son un compromiso adquirido con la humanidad.

Bogotá-Región

ENS: Hablemos de la gran meta de toda la Alcaldía por consolidar la alianza Bogotá-Región, ¿desde esta Secretaría como aportarán a esta meta?

CD: Esto tiene tanto de estratégico, como de práctico y operativo. Hablar de Bogotá-Región no es un tema menor. Es uno de los cinco pilares de esta administración y nosotros tenemos a César Carrillo, que viene de ser gobernador encargado y es muy cercano al gobernador Nicolás García, y está en mi Secretaría manejando el pilar de ruralidad y cadena de abastecimiento.

El porcentaje más grande del presupuesto de la Secretaría está en ese eje ¿Por qué es tan importante? Porque es lo que nos garantiza y propicia la seguridad alimenticia de la ciudad. Nosotros traemos nuestra comida de afuera, literalmente, y por eso es tan importante esa conexión, la armonización de Bogotá-Región.

Esta la parte política y de movilidad, pero operativamente él tiene la vertical de ruralidad, que nos va a ayudar a entender como ese emprendedor de afuera puede ser productivo y nos puede generar esa cadena de abastecimiento. No podemos pensar en emprendimiento, en alto impacto si no tenemos que comer.

ENS: Ya que lo menciona, ¿ya podemos hablar del presupuesto de esta Secretaría para estos cuatro años y cómo estará dirigido?

CD: No todavía, porque mal haría yo en contarte una cifra cuando todavía estamos desarrollando el plan. Si me haces esta pregunta en cuatro meses te doy la respuesta precisa.

ENS: Además de cerrar brechas, ¿qué otros objetivos buscarán alcanzar con toda esta articulación de agentes?

CD: Nosotros creemos firmemente, y tenemos datos que lo justifican, que todas las problemáticas que tú ves en el Distrito, se empeoran cuando les añades la transversalidad de género. Ahí se vuelven todavía más pesadas y grandes para las mujeres y en toda la escala.

Entonces nuestro compromiso es el de hacer acciones afirmativas a toda nivel, y no solo en las que me compete directamente como la contratación del equipo de planta. Por ejemplo, en las entidades con las que elijamos trabajar, tienen que ser equitativas. Las empresas grandes con las que vamos a hacer corresponsabilidad también tienen que serlo.

Los emprendimientos que apoyemos tienen que tener el chip de la equidad. Y yo le he pedido mucho en el tema de inversión a Invest in Bogotá, que no podemos trabajar y atraer fondos que no sean equitativos y que no piensen en la equidad de género como una transversalidad en la toma de decisión a la hora de invertir.