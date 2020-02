No hay desplazamiento en espacio territorial Santa Lucía

Al tiempo que el partido Farc anunció que 62 desmovilizados y 45 familiares dejarán, en un proceso que se llevará a cabo durante dos meses, el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Santa Lucía en Ituango, Antioquia, debido a que señaló no existen las garantías de seguridad para las personas que viven allí, el consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, aseguró que no se trata de un desplazamiento sino de un proceso planificado, pues el propio Gobierno desde hace meses previno que no es un sitio seguro.

El funcionario indicó que “la seguridad de los excombatientes es una prioridad para el Gobierno del presidente Iván Duque. Debo hacer una precisión respecto de una información sobre el antiguo ETCR de Santa Lucía en Ituango. No es cierto que ahí haya habido un desplazamiento, lo que hay es una planeación ordenada. La recomendación del Gobierno, la recomendación de la Agencia de Reincorporación, siempre ha sido que ese espacio no se mantenga ahí por problemas de seguridad. Vamos a hacerlo ordenadamente, tengo una reunión con Pastor Alape el lunes para poder mirar los detalles”.

Añadió esta Consejería que “se analizarán opciones para que se puedan mudar, los 89 excombatientes y sus familias, a un sitio seguro”.

El organismo indicó también que “en abril de 2019, la ARN (Agencia para la Reincorporación y la Normalización) realizó análisis para revisar la viabilidad y permanencia de los antiguos ETCR. En el caso de Santa Lucía, se recomendó realizar traslado por seguridad. Se creó una comisión para el estudio de la viabilidad de otros predios, con participación de Farc”.

Agregó que “los avances de la gestión se presentaron en diciembre de 2019 en el Consejo Nacional de Reincorporación a Farc, que solicitó detener el proceso hasta realizar una asamblea con los habitantes del antiguo ETCR. El Gobierno ha manifestado la necesidad de dar celeridad a esta decisión”.

Razones de Farc

Por su parte el Partido Farc en su seccional de Antioquia dijo en un comunicado que “es evidente que en el municipio de Ituango el Estado colombiano no tiene el monopolio de la fuerza, y los actores armados ilegales imponen su lógica mediante el terror”.

Añadió Farc que “ante la continua violación a las garantías a la protección a la vida y a la seguridad, con amenazas permanentes y 12 asesinatos de excombatientes del ETCR Román Ruiz, la comunidad en reincorporación de Ituango realizó un asamblea el 29 del presente, en la que se tomó la decisión que 62 personas en reincorporación y 45 familiares que incluyen a menores de edad, se desplazarán del territorio a un lugar donde podamos desarrollar nuestra reincorporación en condiciones dignas y en paz”.

Se conoció que 20 personas en proceso de reincorporación de este ETCR continuarán con la implementación de los proyectos productivos iniciados en el territorio y con las tareas de una cooperativa que se constituyó.

Explicó el Partido Farc que la salida de las casi 100 personas del ETCR en Ituango tomará dos meses “con el fin de encontrar nuevas tierras en otros municipios del departamento de Antioquia”. En ese sentido estos reincorporados exigieron al Gobierno nacional “que la figura del ETCR se mantenga en donde encontremos nuevo refugio para garantizar los derechos contemplados en el proceso de reincorporación”.

Por su parte el presidente del Partido Farc, Rodrigo Londoño, consideró que “el desplazamiento de las familias en proceso de reincorporación de Ituango, muestra la inoperancia de un Gobierno fallido frente a la implementación de los acuerdos y la voluntad de paz de la inmensa mayoría de exguerrilleros comprometidos con la reconciliación".

Producto de la situación que se presenta con el ETCR de Ituango, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, fue ayer a este municipio en donde realizó un consejo de seguridad.

El comandante de la Séptima División del Ejército, el general Juan Carlos Ramírez, indicó en Twitter sobre dicho consejo de seguridad que trabajan en “revisar la estrategia de seguridad, que hasta hoy ha permitido mejorar las condiciones de seguridad en la región”.

Desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016 han sido asesinados 177 desmovilizados de las Farc.