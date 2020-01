"No hay coordinación entre ministerios para bajar desempleo"

Congresista se mostró preocupado porque en reciente debate algunas carteras “nos dieron respuestas contradictorias”

EL NUEVO SIGLO: El debate de control político sobre desempleo no tuvo conclusiones, ¿cuáles son sus perspectivas al respecto?

CARLOS FERNANDO MOTOA: El debate que desarrollamos el pasado 10 de diciembre en la Comisión Séptima del Senado, que es la competente para estos temas, intentamos profundizar en las causas del desempleo, que ha sido considerado por el Gobierno, empresarios y analistas como el principal problema social y económico del país.

Este tema sigue siendo la prioridad en este nuevo año, porque tenemos la tercera tasa de desempleo más alta de la región. Y la expectativa, por supuesto, es que podamos avanzar, lograr articular respuestas para dar una solución a los más de 2 millones y medio de desempleados que hay en el país, y a los más de 10 millones que están en la informalidad.

En marzo, cuando iniciemos un nuevo periodo de sesiones, esperamos entregar las conclusiones finales, con algunas propuestas para resolver esta problemática.

ENS: Hasta el momento, ¿qué respuestas ha tenido del Gobierno la Comisión Séptima en esa materia?, ¿son satisfactorias?

CFM: Vemos buenas intenciones. Se han tomado algunas medidas para impactar la cifra de desempleo, que estuvo ocho meses en dos dígitos en 2019.

Pero más allá de eso, preocupa que no haya una coordinación entre las distintas carteras para reducir esa desocupación. Algunos ministerios nos dieron respuestas contradictorias en temas como el efecto de la migración venezolana en el empleo local y cómo afecta el incremento del salario mínimo al mercado laboral colombiano. Y no hay un criterio unificado sobre qué está generando la destrucción de puestos de trabajo. Mientras no se logre esa coordinación, pareciera difícil resolver el tema y es una realidad angustiante.

ENS: Como miembro de la Comisión que trata esos asuntos, ¿cuáles son las soluciones para mitigar ese fenómeno, que parece estar en crecimiento?

CFM: La prioridad debe ser lograr un mayor crecimiento económico que permita reducir el desempleo. La economía colombiana ha tenido un comportamiento positivo frente a otros países de la región, pero sigue siendo insuficiente. Hay que seguir haciendo esfuerzos para reactivar la economía y generar empleo de calidad. Eso parte también de que haya mayor pertinencia en la formación de los jóvenes, conforme a las demandas que tiene el mercado, pues las inadecuadas competencias laborales también son una causa de este fenómeno. Se requieren medidas como las que apoyamos en la Ley de Crecimiento y otras reformas más estructurales, que son inaplazables.

ENS: Algunos gremios han dicho que la culpa del desempleo la tiene el aumento del salario mínimo y la inflación, ¿a su juicio, esto es verdad?

CFM: Sobre el desempleo se han dicho muchas cosas y esa dispersión de teorías, con razón, inquieta a la opinión pública. En el debate recibimos respuestas contradictorias sobre este tema. El Ministerio de Hacienda señala que el incremento alto del salario mínimo sí tiene efectos en los trabajadores, especialmente en aquellos cuyos ingresos dependen de esa remuneración. Sin embargo, la ministra de Trabajo ha dicho que, por el contrario, ese incremento aumenta el consumo y contribuye a reactivar la economía. Creo que es algo que debe analizarse con mayor profundidad, siendo responsables con los colombianos.

ENS: ¿Qué tanto influirá la reforma tributaria, que fue apoyada por su partido, en la creación de nuevos empleos para este año?

CFM: Esta reforma propone varias medidas para incentivar la creación de empleo, especialmente en los jóvenes. Este es un asunto urgente. El desempleo juvenil ya está en 16,7% y es una cifra escandalosa sobre la cual no podemos quedarnos sin hacer nada. Confío en que se logre reducir esa tasa.

ENS: ¿Es verdad que al aumentar los beneficios tributarios se crean nuevos puestos de trabajo?

CFM: No hay una certeza del tema, pero sí queremos generar esa confianza con el sector empresarial. Colombia es el cuarto país de la región con las más altas tasas de tributación para empresas. Y esa alta carga tributaria afecta la generación de empleos formales porque, primero, las compañías buscan países donde paguen menos impuestos y, segundo, se afecta la capacidad de contratar mano de obra.

Tenemos que lograr ser más competitivos. Y si esos beneficios van de la mano con un compromiso de crear trabajo para los colombianos es una medida que puede ser de gran ayuda en la coyuntura actual.