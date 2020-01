Troncal de la Av. 68 se adjudicará pero sin respaldo de administración López

La firma de la obra prevista para el próximo jueves 23 de enero la haría el director encargado del IDU

La alcaldesa Claudia López lleva 15 días dirigiendo a la ciudad desde el Palacio Liévano, pero aún no ha tenido que adjudicar ninguna de las grandes obras de infraestructura que dejó la administración anterior.

Aunque la primera de ellas sería la Troncal de Transmilenio por la Avenida 68-100, cuya adjudicación está prevista desde finales de octubre del año pasado para que se lleve a cabo el próximo jueves 23 de enero, ayer la alcaldesa Claudia López fue enfática en afirmar que la adjudicación se hará, pero no será su Administración la que la firme.

Esta, la licitación de la troncal por la Av. 68, “es una licitación que se ha hecho en menos de dos meses, en tiempos muy apretados y en mi opinión atropellados”, puntualizó ayer López, quien añadió que el pasado 30 de diciembre “estaban recibiendo propuestas y evaluándolas, mientras todos estábamos celebrando el año nuevo y no es la manera más garantista de hacer una licitación”.

Por ello la Burgomaestre, quien hoy en horas de la tarde se reunirá con la Ministra de Transporte para que le entreguen los resultados de los estudios sobre el nuevo sistema de transporte masivo, y los cuales determinarán si efectivamente el corredor de la Avenida 68 es el más importante sobre el occidente de la ciudad, no firmará la adjudicación.

“Esta Administración no llegó para servir de firmón de contratos que no ha estructurado, y que expresamente pidió que se diera un tiempo para poder evaluarlos con más serenidad. De manera que yo le he pedido al director encargado (del IDU), que culmine ese proceso. Él me ha anunciado que para el 23 de enero espera terminarlo. Nosotros empezamos en el IDU el 23 de enero. Nosotros no vinimos a firmar cosas atropelladas e inconsultas con el mandato ciudadano en las urnas el 27 de octubre (…) La Administración que abrió de manera atropellada el proceso de la 68, que lo culmine. Que ellos asuman la responsabilidad y culminen ese proceso que abrieron y nosotros empezaremos a partir del 23 de enero, cuando ellos hayan puesto la cara y resuelto ese procedimiento”, preciso la Alcaldesa.

Los estudios

Punto aparte, López dijo ayer que en una reunión sostenida el pasado 29 de octubre con el entonces alcalde Enrique Peñalosa, ella le solicitó que no abriera la licitación “porque no tenemos información suficiente para saber con certeza si teniendo la red de Metro y Regiotram, efectivamente el corredor de la 68 es el que sigue en prioridad o no. Desafortunadamente Peñalosa decidió abrirla y eso genera que se arranquen unos procesos jurídicos: ya recibieron propuestas, ya las están evaluando, y la fecha prevista de adjudicación es el 23 de enero. Entonces ustedes entenderán que he tomado esta decisión”, preciso.

Hoy la Alcaldesa, quien además dijo que la solicitud que le hizo al exalcalde no fue un requerimiento caprichoso, recibirá el resultado de los estudios solicitados, los cuales serán socializados a los medios y a la ciudadanía, y según López orientaran las luces para tomar decisiones frente al sistema de transporte masivo de la capital del país.

“Esperare, con base en esa información, decidir qué hago frente a ese proceso. Pero hoy es un proceso en curso, es un hecho cumplido y es un hecho frente al cual se recibieron propuestas. Lo que se publicó el lunes fue el informe sobre las propuestas recibidas y sobre la precalificación de esas propuestas. Insisto: yo no vine aquí a firmar a la carrera procesos que abrió la administración anterior de manera atropellada y contrario a lo que nosotros expresamente solicitamos y sin tener los estudios necesarios para tomar esa decisión”, enfatizó López ayer en horas de la mañana.

La obra

Frente a la información dada el día que se publicaron los pre pliegos, la Troncal de Transmilenio de la Avenida 68 - Calle 100, alimentará la Primera Línea del Metro, ampliando la cobertura y espera reducir los tiempos de viaje hasta en un 50%. Así mismo, esta obra tendrá una longitud de 17 kilómetros e irá desde la Autopista Sur hasta la Carrera Séptima con Calle 100.

Adicionalmente conectará con siete troncales del sistema, beneficiando a más de tres millones de habitantes provenientes de 10 localidades de la ciudad: Kennedy, Tunjuelito, Puente Aranda, Fontibón, Usaquén, Chapinero, Suba, Engativá, Teusaquillo y Barrios Unidos.

Es importante señalar que esta es una de las obras más importantes que proyectó la administración Peñalosa y que el exalcalde logró gracias a la aprobación de los recursos a través del Conpes 3945 de 2018 con la Nación, que declaró a las dos troncales alimentadoras (Av. 68 – Calle 100 y Ciudad de Cali) de “Importancia Estratégica”, y de las vigencias futuras para la construcción, en un Confis Nacional.

“Con 17 kilómetros desde la Troncal de la Autopista Sur hasta la Troncal de la Carrera Séptima, (esta obra) multiplicará la cobertura y la eficiencia del transporte masivo en Bogotá, porque intersectará siete troncales y la línea del Metro (…) Para hacerla, incluyendo la mejora de sus aceras y hacer una ciclorruta, se están comprando 604 predios”, precisó Peñalosa el pasado 27 de diciembre, cuatro días antes de entregar el cargo.

Garantías

La evaluación económica del proyecto, desarrollada para el Departamento Nacional de Planeación – DNP y el Banco Mundial, muestran que la troncal Av.68, en conjunto con las otras troncales alimentadoras de metro, genera beneficios sociales como ahorros de tiempos de viaje, de siniestralidad y de reducción de emisiones contaminantes mayores a sus costos.

Adicionalmente, de acuerdo con la administración pasada, la Troncal de la Avenida 68 es la que más beneficios le aporta al sistema, ya que del total de pasajeros del Metro, el 10% usan también la Troncal de la Av. 68, haciendo transferencia en la estación que los conecta. Con estos volúmenes de pasajeros, será la tercera estación del Metro con mayor demanda.

Características del proyecto

La Troncal tendrá 21 estaciones de nueva generación, diferentes a todas las que hay hoy en el sistema: serán de vidrio templado, más altas, amplias y con voladizos para proteger a los usuarios de la lluvia. Así mismo, todas las taquillas del sistema serán externas y contarán con baños para los empleados.

A lo largo de todo el corredor se construirán 15 puentes peatonales, siete puentes vehiculares, cuatro pasos vehiculares a desnivel y tres pasos peatonales subterráneos. Finalmente, este proyecto también beneficia a los ciudadanos que se movilizan en vehículos particulares, porque tendrán tres carriles exclusivos por sentido. Eso les permitirá ahorrase hasta 30 minutos en cada viaje.