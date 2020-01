A mediados de 2020 se adjudicará la APP del río Magdalena

El director de Cormagdalena habló del proceso de licitación de las obras de navegabilidad de la arteria fluvial

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo va el proceso de adjudicación de la Alianza Público Privada (APP) para las obras de navegabilidad del río Magdalena?

PEDRO PABLO JURADO: Tenemos un equipo trabajando a punto que está integrado por la ANI, Cormagdalena, la Universidad del Norte, el Instituto Humboldt. En el proyecto también participa muy activamente el sector privado a través de los gremios que tienen vinculación, tanto los portuarios como el naviero. El proyecto avanza de una manera sólida, ha sido socializado con la banca multilateral, ya empezó su etapa de diálogo competitivo. Es decir, ya está abierto a observaciones que planteen los potenciales interesados. Hubo una primera reunión en diciembre. Va a haber una segunda reunión en Barranquilla. Hay registros de más de 40 firmas interesadas en la participación en el proyecto. Este es un proyecto que este gobierno va a hacer realidad, que se ha reclamado durante muchísimos años, que el país necesita. Ha sido completamente rediseñado en términos de la importancia del río y sus efectos multimodales, sus estímulos a la competitividad, al crecimiento económico, a la sostenibilidad medioambiental. Es un orgullo trabajar en este equipo liderado por la señora ministra y sé que va a ser una gran noticia para el país porque este año la obra queda contratada.

ENS: ¿Qué diferencias tiene este proyecto frente al anterior?

PPJ: Fundamentalmente intervenir una hidrovía no es solo hacer un contrato de obra, intervenir una hidrovía es antes que nada garantizar condiciones de sostenibilidad y de responsabilidad medioambiental.

También condiciones de responsabilidad económica puesto que las inversiones no pueden estar sujetas a riesgos. Hay riesgos medioambientales, riesgos de inundación, riesgos financieros. El gran propósito de este gobierno fue mitigar esos riesgos mediante la mejor inversión de los recursos. Es decir, la focalización de los recursos mediante modelos de monitoreo que sean paralelos a la intervención de la hidrovía, que todo este cumulo de información nos permita proyectar inversiones en el río a 30, 50, 100 años.

15 años no son nada en la vida de un río. Un río es producto de la obra de Dios, puede tener millones de años y la verdad es que perdimos la capacidad de conocer nuestros ríos, de estudiarlos y de entenderlos. Hoy tenemos un proyecto que garantiza el transporte multimodal en Colombia porque permite permanente comunicación entre los puertos sobre el atlántico, Barranquilla y Cartagena, con el sistema ferroviario y el sistema carreteable con un punto específico en el departamento de Cesar y arriba en el departamento de Santander. Es un proyecto que el sector privado ha visto con beneplácito. También ha sido socializado con más de 60 asociaciones de pescadores.

ENS: ¿Qué costo tendrán las obras?

PPJ: Tendrán un costo final aproximado de $1,4 billones. El proyecto comprende no solo en términos de navegación obras de dique sumergido sino además unas obras rígidas necesarias para garantizar la operación portuaria en Barranquilla. El proyecto anterior no tuvo esas obras incorporadas. Permanentemente existen desafíos en cuanto a la competitividad de las terminales portuarias en Barranquilla y eso no se soluciona solamente mediante dragado. Este proyecto lleva a una solución de fondo a esas necesidades. Se van a fortalecer los tajamares, la protección de orillas. Es un proyecto muchísimo más comprensivo en cuanto a su focalización y análisis de inversión.

ENS: ¿Cuántos kilómetros comprende?

PPJ: El proyecto está contemplado a lo largo de más de 650 kilómetros entre el distrito portuario de Barranquilla y el municipio de Barrancabermeja en el departamento de Santander. A lo largo de esos 650 kilómetros hay transbordo multimodal tanto en el departamento del Cesar como en el departamento de Santander. Lo que queremos es que se realicen transbordos en cuanto a condiciones específicas de competitividad. Así la carga que entra por el mar por transporte interoceánico haga transbordo al transporte fluvial, utilice el río y luego pueda ser sujeto a su vez de transbordo al sistema ferroviario o al carreteable dependiendo de cuál sea el objetivo final de esta. Las experiencias que hemos tenido durante los pilotos de 2019 fueron muy importantes en lo que respecta al transporte de aceros, granos, contenedores. Vemos con muy buenos ojos iniciativas que en 2020 se deben ver fortalecidas de cara a que empiece a funcionar la APP en 2021. A mediados de este año debe quedar adjudicado el proyecto.

ENS: ¿Qué obras están adelantando en el canal del Dique?

PPJ: En paralelo hemos seguido invirtiendo en el río. Queremos generar el mayor estimulo posible al sector privado para que lo utilice. Este gobierno entendió que es una gran ventana de crecimiento para todo el país y lo hace de manera democrática, beneficiando tanto a poblaciones ribereñas como a grandes empresarios. Hemos invertido las cuantías que nunca antes se habían hecho en términos de garantizar de la operatividad de los sistemas fluviales en el río. En particular este gobierno empezó las obras de dragado del canal del Dique paradas durante más de tres años. Eso le permite al gremio portuario y al industrial que manda carga al rio y que tiene por destino el puerto de Cartagena tener estabilidad en cuanto a sus condiciones de navegación pero también le permite a las poblaciones ribereñas del canal del dique contar con el abastecimiento de agua potable de manera sostenida porque muchos de estos acueductos que están en las riberas dependen del suministro de agua del canal. Al canal del Dique entre vigencias 2019 y 2020 se le debe dirigir una cifra alrededor de 12.000 millones.

ENS: ¿Y en el puerto de Barranquilla?

PPJ: En el puerto de Barranquilla en la vigencia pasada invertimos $27.000 millones y para 2020 será una cifra superior a los $23.000 millones. Todo se está haciendo con absoluta transparencia respetando el proceso de legalidad. Hoy estamos pagando el precio por metro cúbico más bajo de nuestra historia y Barranquilla logró el record histórico de carga.