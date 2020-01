Más de un millón de vehículos han transitado en el puente de Reyes

Se han movilizado 1.083.307 vehículos en todo el territorio nacional en lo que va corrido del puente de Reyes. Así lo informó a Dirección Nacional de Tránsito y Transporte (Ditra) en el primer balance de movilidad que entregó este sábado. Se prevé que más de 4,7 millones de vehículos transiten en la carreteras del país durante esta celebración.

Según informó, solo en Cundinamarca han circulado 301 mil 684 automóviles y en Bogotá entre ingresados y salidas, se han registrado 179 mil 491 automotores.

Asimismo, desde las terminales terrestres se ha movilizado 5 mil 498 vehículos de servicio público, con más de 45 mil 534 ciudadanos que se desplazaron a diferentes destinos nacionales.

Por otro lado, en materia de accidentes viales se ha registrado una reducción del 26%, al igual que el número de lesionados por siniestros viales, lo cual disminuyó un 22%, comparado con el 2019.

Hasta el momento, las autoridades han sancionado a 1.676 conductores por infringir las normas de tránsito, de los cuales 259 fueron multados por no portar la licencia de conducción, 239 por no tener al día la revisión técnico-mecánica, 233 por conducir una motocicleta sin observar las normas, 117 por no contar con el seguro obligatorio (Soat), 106 por adelantar en zona prohibida y 62 por transporte informal.

De igual manera, de las 692 pruebas de control de embriaguez realizadas en el territorio nacional, 16 fueron positivas.

En ese sentido, las autoridades recordaron a los conductores las principales medidas para evitar