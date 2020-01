Listo alud de demandas contra la tributaria

A finales de diciembre aún quedaban por estudiar algunas de la Ley de Financiamiento (es decir, la de 2018 que el año pasado fue remplazada por la Ley de Crecimiento)

Esta semana, cuando finalice el receso judicial, se prevé que sean presentadas demandas contra la reforma tributaria. Por lo menos ya está anunciada una del senador Roy Barreras, del Partido Social de Unidad Nacional.

De acuerdo con el legislador, tuvo vicios en su trámite en el Senado y en la Cámara de Representantes. “A la madrugada, a las carreras, a pupitrazos, en medio del desorden y la improvisación, la Cámara aprobó la tributaria. Por chambonería les quedó como la vieja calle del cartucho en Bogotá, llena de vicios”, afirmó Barreras.

Según el congresista, se acogió “parcialmente el texto de Senado, con lo cual parte del texto fue aprobado artículo por artículo en Cámara. Cuando se aprueban dos textos, es la Comisión de Conciliación la que debe verificar si son idénticos. Y si no lo son, conciliarlos. No hubo conciliación”.

“No conciliaron porque Gobierno hizo reabrir más de 50 artículos para volver a votarlos con textos supuestamente iguales a los de Senado. Entenderán que la probabilidad de que haya errores, diferencias, es enorme. Cada diferencia es un vicio. Revisaremos videos para comparar”, sostuvo.

Agregó que “dos artículos fueron aprobados en la sesión ilegal del día anterior. Los volvieron a votar en sesión distinta sin reabrirlos. Si argumentan que la sesión no existió por ilegal prevaricaron. Les toca defender legalidad de esa sesión con lo cual los dos artículos quedan viciados”.

Cuestionó además que en el “afán de aprobar la tributaria, el Presidente de la Cámara se negó a volver a votar conciliaciones de Ley Anticorrupción y Ley de Historias Clínicas, votadas en la sesión ilegal” del 18 de diciembre. “Las hundió a ambas. Era más importante la anticorrupción que la tributaria inequitativa”, añadió. “Con ese rosario de vicios preparamos desde ya demandas en la Corte Constitucional contra esa reforma tributaria antitécnica, regresiva y deficitaria. Lo responsable es evitarle a Colombia el hueco fiscal que abre, el regalo a los más poderosos y el golpe a clase media y trabajadores”, dijo Barreras, quien agregó que “no se puede olvidar por qué el Gobierno tuvo que presentarla de nuevo. En su momento se cayó porque el Ministerio del Interior no garantizó que se tramitara sin vicios de procedimiento y por la misma razón se caerá de nuevo”.

Sobretasa bancaria

Antes de la aprobación de la reforma, el presidente de Asobancaria, Santiago Castro, manifestó que si el Congreso de la República aprobaba la sobretasa temporal al sector financiero, que obligaba a los bancos a pagar cuatro puntos de renta adicionales a lo cobrado a las demás empresas, como finalmente lo hizo, la iniciativa volvería a ser demandada.

“Si la sobretasa llega a ser aprobada, presentaremos otra demanda. Nuestra demanda no era solo de forma, sino de fondo, y la volveremos a demandar por violar el principio de equidad tributaria”, afirmó Castro.

Por no contar con el aval del Ministerio de Hacienda la Corte Constitucional había declarado inexequible este punto de la Ley de Financiamiento. No obstante, a diferencia de la reforma anterior, esta vez sí contaba con el visto bueno de la cartera económica.

Anuncio de la sesión

Otro elemento que sería esgrimido en una demanda sería un lapsus del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Cuenca, de Cambio Radical, quien al anunciar la convocatoria para la sesión del día de su aprobación, afirmó que esta se iniciaría a las 05:00 horas y no a las 00:05 horas, cuando finalmente inició.

Daniel Libreros, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Nacional, quien fue autor de la demanda por la cual la Corte declaró inexequible la Ley de Financiamiento, señaló que volvería a demandar. “El Congreso de la República ha cometido otra vez un error de procedimiento insalvable que debe llevar a que la nueva reforma tributaria, que es la repetición de la ley de financiamiento, caiga en los altos tribunales”, dijo a Noticias Uno.

Ley de Financiamiento

La Corte estudió un aproximado de 30 demandas de la Ley de Financiamiento, de las cuales estarían pendientes siete. La presidente de la Corte, Gloria Ortiz, afirmó que el estudio de fondo de esas siete demandas restantes depende de que su contenido fuera el mismo en la reforma tributaria. “Si se reproducen sus contenidos en la nueva ley, tendrán que ser objeto de pronunciamiento de la Corte y muy posiblemente también se demandará la nueva ley”, dijo Ortiz.

Trámite accidentado

En la última semana de sesiones la reforma tuvo un trámite accidentado. Dos hechos obligaron a que tuviera retrasos en su discusión. Inicialmente en el Senado se cometió un “error de procedimiento”, luego de que no se anunciara la sesión, un requisito establecido en el reglamento. Eso obligó al presidente de la Corporación, Lidio García, a convocar la sesión para el día siguiente. “Tuvimos un error de procedimiento en no declarar a las cuatro horas la sesión permanente, entonces, si no se corrigió, no se puede votar nada en absoluto. Lo que sí podemos es debatir, hablar, intervenir, pero yo prefiero, antes de que se vaya a cometer otro error en el procedimiento”, señaló.

Un día más tarde en la Cámara de Representantes se produjo una controversia tras la decisión de la segunda vicepresidenta de la corporación, María José Pizarro (Lista de la Decencia), de levantar la sesión, por falta de cuórum decisorio, cuando había transcurrido una hora desde su inicio. Pasadas las 11:00 de la mañana, la parlamentaria anunció la determinación porque en ese momento no estaba más del 50% de los congresistas en el recinto.

Posteriormente, el representante por el Partido Conservador, Buenaventura León, presentó un recurso de apelación para desestimar la decisión de Pizarro y poder continuar con el debate. Una vez la plenaria decidió apoyar la apelación, la sesión continuó por cerca de dos horas en medio de voces que cuestionaban la decisión de Pizarro y otras que alertaban que la discusión del proyecto y de las conciliaciones podría estar viciada. Esto debido a que la Ley Quinta del Congreso dice que una vez se levanta una sesión, esta no puede continuar el mismo día. Posteriormente, pasada la 1:00 de la tarde, el Presidente de la Cámara de Representantes decidió levantarla debido a las dudas de los parlamentarios y señaló que la discusión se reanudaría hasta el viernes, cuando finalmente fue aprobada.