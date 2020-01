Líderes sociales denuncian nuevas amenazas

Nuevas amenazas denunciaron los representantes de las 48 veredas localizadas en las inmediaciones de la Sierra Nevada, a lo largo del corredor turístico que divide a los departamentos del Magdalena y La Guajira.

De acuerdo con los líderes sociales y campesinos de esta zona del país, las intimidaciones vendrían de grupos al margen de la ley, que desean desestabilizar y generar temor en la región.

El líder social, Freddy Castillo, informó que recibió intimidaciones contra su vida la semana pasada y que los miembros de la comunidad se encuentran preocupados debido a los rumores de un "conflicto interno", razón por la que le pidió al nuevo gobernador y a la nueva alcaldesa "que cumplan con las promesas de seguridad y los proyectos".

Asimismo, le pidió la fuerza pública que garantice su seguridad y la de otros líderes sociales del sector, en medio de la tensa situación que atraviesa el lugar tras el presunto asesinato de los ambientalistas Natalia Jiménez y Rodrigo Monsalve, pareja que deseaba pasar su luna de miel en Palomino.

Tras este último hecho, cabe recordar que las autoridades reforzaron la presencia de miembros de las fuerzas armadas, sin embargo, los pobladores creen que se requiere más acompañamiento.

“Hemos visto más garantías en la carretera, pero de igual manera eso no hace que los enemigos no hagan daño y nosotros seguimos preocupados. Yo he dejado de hacer mis funciones, ya que no he podido gestionar mis proyectos; no tengo acompañamiento policial en las amenazas”, agregó Castillo.

Por su parte, el presidente de la vereda de Calabazo, Álex Pinzón, denunció que pese a que ha recibido amenazas actualmente no cuenta con esquema de seguridad.

“Colocamos la denuncia en la Fiscalía, fuimos a la Defensoría del Pueblo, ellos enviaron una documentación y en estos días los llamé porque me hicieron persecución al llegar a mi casa”, señaló Pinzón, quien asegura temer por su vida y la de su familia.