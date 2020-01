La vida es sagrada desde la concepción hasta la muerte: Iglesia

Monseñor Juan Vicente Córdoba rechaza toda pretensión de extender esta práctica en el país y reitera que la vida es sagrada

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo ve la Iglesia Católica la demanda que pide a la Corte Constitución la despenalización total del aborto?

JUAN VICENTE CÓRDOBA: Pues la vemos con una tristeza muy grande, con un profundo dolor, porque la vida humana es tan sagrada por Dios en todas sus etapas desde la concepción hasta la muerte. El embrión es humano, desde la unión del espermatozoide y el óvulo ya hay carga genética, entonces no se puede decir que no están todos los elementos, que aún falta un paso para que se configure el embrión humano.

Pero cuando ya está tota la información de todas las células ya estamos hablando de un ser humano con todas sus características. Ese embrión no es de animal, es de un ser humano y donde hay un ser humano hay que respetar la vida: artículo 11 de la Constitución Política de Colombia, y dice además que “la vida es inviolable, no habrá pena de muerte”.

ENS: ¿Después de que la Corte despenalizó el aborto en tres casos, qué piensa la Iglesia colombiana?

JVC: Es que en ningún caso es conveniente matar a seres humanos. Algunas personas se quejan de que hay obstáculos, que hay médicos que tiene objeción de conciencia, más bien nosotros nos quejamos y decimos que hoy en Colombia abortar es facilísimo.

Con el pretexto de esos tres casos de despenalización del aborto hacen lo que les da la gana: imagínese que una persona puede ir a un puesto de Policía y decir que la violaron para que le autoricen el aborto. Y en cualquier sitio tiene que atenderle ese aborto.

Y si el niño viene con síndrome de Down, viene sin una manito, con algún problema físico, eso no es lo que dice la despenalización que solo en casos inviables con la vida se puede abortar, igual, tampoco estamos de acuerdo pero así es la ley.

Todos esos problemas son viables, el niño puede vivir, pero sin embargo se procede a matar los niños porque se dice que cumple con algún a de las tres causales.

ENS: ¿Qué les diría usted a los magistrados?

JVC: Yo les dirías que por favor tengan misericordia de estos seres humanos. Si las mamás fueron violadas, lo entendemos, es un dolor muy grande, pero el fin no justifica los medios. De ninguna manera matando al niño podemos solucionar el problema de la madre.

Uno no entiende cómo personas tan inteligentes, tan preparadas y que respetamos tanto como nuestros magistrados, cinco o seis de ellos determinen para 50 millones de colombianos, que digan que en un embrión no hay ser humano, o que sí lo hay se puede acabar esa vida en 12 semanas. Respetamos pero no podemos estar de acuerdo con esa postura, no nos cabe en la cabeza. Por eso levantamos nuestra voz de protesta en nombre de quienes no tienen voz.

ENS: En la demanda también se dice que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, ¿cuál es su opinión?

JVC: Pues la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo pero nunca sobre el cuerpo y la vida de su hijo. Los derechos de la mujer llegan hasta donde comienzan los derechos del niño, de su hijo, de ese embrión que es un ser humano.

No se puede concebir a una madre acabando con la vida de un hijo. Ese embrión al que quieren matar ya es un ser humano, es su hijo. Por Dios, de dónde acá la madre manda en la vida de su hijo, creo que es una cuestión de ginecología.

ENS: También se argumenta que la mujer ha tenido problemas para acceder al sistema de salud y por eso hay tanto aborto clandestino…

JVC: ¡Por Dios!, ya lo dije, en Colombia es facilísimo abortar. Las mujeres van a los hospitales y como ha hecho una campaña para que las atiendan rápido les hacen el aborto rápido. Además interpretan los tres casos de la manera más superficial y les practican el aborto. O sea que es un sofisma, porque muchas que no han sido violadas dicen que las violaron y van llorando a un centro de Policía a que les den la orden de que las atiendan.

Hoy están legislando que para 12 semanas se apruebe el aborto, después que para 18, 36 y después para los nueve meses del embarazo como ya lo han intentado.

ENS: Bueno, pero muchas mujeres terminan en la cárcel por abortar…

JVC: La Iglesia dice que nunca llevan a la cárcel a una mujer que aborta. Nunca en Colombia, al contrario le ayudan a abortar. Eso es otro sofisma que se están inventando. No antes con los tres casos y ahora mucho menos.

Nosotros en la Iglesia no vamos a juzgar a ninguna mujer que abortó, ¡por Dios!, quiénes somos nosotros para hacerlo, pero el quedar embarazada no lo juzgamos, pero sí pedimos el respeto por la vida de todo ser humano, desde la concepción hasta la muerte.

ENS: ¿La Iglesia Católica ha sido citada a la Corte?

JVC: No hemos sido citados, a mí nadie me ha llamado. Creo que a nadie de la Conferencia Episcopal nos han llamado para escucharnos. Al contrario, nos tratan de cavernícolas, de anticuados, de dinosaurios, pero la verdad es que nadie me ha enseñado que ser progresista es matar personas.