Inyección de $19.500 millones para el Simón Bolívar

El Hospital Simón Bolívar, el más importante del país para la atención de pacientes con quemaduras, modernizó sus servicios de Imagenología, Patología y la Unidad de Cuidados Intensivos del pabellón de Quemados, con estas obras de infraestructura y adquisición de modernos equipos, se beneficiarán a 1.647.739 usuarios.

A razón de ello, la Alcaldía Mayor de Bogotá precisó que esta modernización e inyección de presupuesto al hospital, hace parte del fortalecimiento de la Red Pública Hospitalaria general, así como de llegar un punto de equidad en la prestación del servicio de salud.

“Hoy lo que estamos celebrando no es una inversión en infraestructura, sino en vida y calidad humana y profesional, así como institucional. La infraestructura se necesita, pero es un medio. Esta unidad es un ejemplo porque la usa todo el país y familias de todos los niveles. Este no es un servicio de pobres para pobres ni de ricos para ricos: es un servicio público de altísima calidad, prestada en la red pública para cualquier usuario, de cualquier nivel”, precisó la Alcaldesa, quien señaló que el propósito de la Administración distrital con el Secretario del sector y con el Ministerio de salud a nivel nacional, precisamente es el de fortalecer la Red Pública Hospitalaria, para que no solo sea de excelencia, sino que sea para todos y no solo para los más humildes del régimen subsidiado.

Equipo e inversión

Por su parte, para la adquisición de tecnología biomédica, el Ministerio de Salud y Protección Social y la Secretaría Distrital de Salud financiaron en conjunto un proyecto por valor de $13.500.000.000.

No obstante, de acuerdo con la alcaldesa Claudia López, esta etapa de mejoramiento del Simón Bolívar, y no solamente relativa a la unidad de quemados sino también de Urgencias, “va a tener una inversión total a lo largo del año por la suma de recursos de $19.500 millones de pesos”, consolidada gracias a la inversión de la petrolera Parex, del ministerio de Salud y de la secretaría, precisó la alcaldesa.

En el servicio de imagenología se invirtieron $8.058.560.150, lo que se traduce no solo en un ahorro de cerca de 600 millones anuales al no tener que prestar este servicio a través de un proveedor externo, sino en una atención más integral y oportuna a los usuarios, al poder hacer este tipo de exámenes en la misma institución sin tener que esperar la autorización y traslado a otra IPS.

Entre los equipos de última tecnología adquiridos están el primer resonador magnético de la red pública hospitalaria de la ciudad y equipos de rayos X, los cuales permitirán hacer procedimientos mínimamente invasivos. Para la entrada en funcionamiento de esta área se realizaron adecuaciones físicas con recursos propios de la Subred Norte por $350.000.000.

“La razón de ser del sistema son los usuarios, por eso tenemos que lograr experiencias como la de este hospital en toda la red pública, con un talento humano que entrega lo mejor de sí para atender, como en este caso, ciudadanos de todo el país. Estamos revisando todos los hospitales porque estas estructuras son patrimonios de la ciudad y las vamos a tratar así, a invertir en su dotación y mejoramiento, queremos ofrecerles a los usuarios el mejor servicio porque lo merecen”, afirmó el secretario de Salud, Alejandro Gómez.

Otras inversiones

De igual forma, y gracias al reconocimiento que tiene la Unidad de Quemados del hospital Simón Bolívar, la petrolera Parex Resources Colombia Ltd. Sucursal, hizo una donación con la cual se realizó el mejoramiento y adecuación de la infraestructura del piso 7, en donde se adquirieron equipos de última generación para la atención de pacientes con quemaduras. Esta inversión alcanzó los $2.489.328.208 consolidando a esta Unidad como la más grande, completa y moderna del país.

“La Subred Norte fue un actor articulador de las buenas intenciones de todos los que hicieron aportes buscando siempre una mejor y más integral atención a nuestros usuarios. Para mi equipo y para mí es un orgullo poder entregar a los ciudadanos unos servicios nuevos y remodelados, con espacios dignos y completamente dotados con equipos de la más alta calidad, al servicio de los bogotanos y de los colombianos en general”, comentó Yidney García Rodríguez, gerente de la Subred Norte.