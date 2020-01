Insisten a CNE archivar proceso contra campaña Santos

Después de que este jueves el empresario Andrés Sanmiguel no declarara y David Portilla no se presentara en la diligencia que programó el Consejo Nacional Electoral (CNE) dentro de la investigación que abrió a la campaña reeleccionista en 2014 del entonces presidente Juan Manuel Santos por la presunta financiación ilegal a cargo de la polémica multinacional brasileña Odebrecht, la defensa del exmandatario solicitará a este organismo archivar el caso por falta de pruebas, según conoció EL NUEVO SIGLO.

El año anterior el CNE reabrió la investigación a la campaña de Santos, que había archivado en 2018 por caducidad, pues habían pasado más de tres años que da la ley para revisar las cuentas de las campañas políticas, con base en la compulsa de copias de la Fiscalía por un nuevo testimonio que se conoció del testigo Andrés Sanmiguel, quien asegura que ingresaron más de $3 mil millones que provenían de Odebrecht.

Sanmiguel acudió ayer al derecho que tienen los ciudadanos de guardar silencio, para el caso de los procesos judiciales, porque está pendiente que la Fiscalía le haga imputación de cargos a él y a los también empresarios Esteban Moreno y David Portilla Colunge por los delitos de falsedad ideológica de documento y enriquecimiento ilícito, por su relación según el ente acusador con el falso giro de recursos que habría hecho el consorcio de Ruta del Sol a la empresa Gistic Logistic.

Iván Cancino, abogado de Sanmiguel, explicó al terminar la diligencia en el Consejo Nacional Electoral que “por tener ya Andrés Sanmiguel una citación de la Fiscalía a imputación por los mismos hechos, se guardó silencio ante todas las preguntas que realizaron los magistrados, porque es un derecho constitucional. Hay una investigación penal en su contra y hay que mirar cómo se adelanta ese proceso en Fiscalía”.

Sanmiguel Castaño, representante de Gistic Logistic Soluciones Integrales, dijo el año pasado a la Fiscalía que a su empresa le consignaron $3.894 millones por un contrato ficticio, pero que el destino real era supuestamente la campaña de Santos.

Añadió el empresario que esta plata “fue para la segunda vuelta, estábamos en la segunda vuelta, a mí me hicieron correr como loco para sacar esa plata, aquí tengo copias de todo lo de cheques y los movimientos”.

Desde 2018 la Fiscalía abrió una investigación para establecer el destino de $4.017 millones de un contrato firmado por la Concesionaria de la Ruta del Sol (Consol) para el mantenimiento de una vía, pero que según Sanmiguel se habrían desviado a la campaña de reelección de Juan Manuel Santos en 2014.

Dicho contrato fue suscrito el 17 de marzo de 2014 entre Consol y Edna Méndez, representante de Gistic Soluciones Integrales, esposa de Andrés Sanmiguel, empresa que se comprometió a hacer la obra.

Sin embargo, Sanmiguel asegura que las firmas del contrato son falsas, que la obra no se hizo y que $3.894 millones girados por Consol fueron supuestamente a manos de miembros del Partido Liberal para la reelección de Santos.

Declaró Santos

El pasado 11 de diciembre el expresidente Santos acudió al Consejo Nacional Electoral a declarar por la citación de este organismo frente a las afirmaciones del empresario Sanmiguel de que supuestamente ingresaron $3.800 millones a su campaña para las elecciones de 2014.

Santos dijo que no autorizó ni tuvo conocimiento de que entraran dineros de la multinacional brasileña a su campaña.

"Queda claro, clarísimo, que no hay nada, que no hay una sola prueba que ponga en tela de juicio mi buen nombre. Después de estos años no hay absolutamente nada. No tengo nada de qué defenderme porque ahí están los hechos", señaló el expresidente tras declarar ante el Consejo Nacional Electoral.

La defensa de Santos indicó en un documento que entregó al CNE que "no hay ni un solo indicio de favorecimientos, ni una sola prueba que vincule la campaña presidencial con la corrupción de Odebrecht".

Añade el documento sobre una supuesta reunión con directivos de la multinacional para concretar la financiación de esta campaña, que "esa versión, que pretendió involucrar al fiscal (Néstor Humberto) Martínez y al vicepresidente (Germán) Vargas, fue la que propagó el senador (Armando) Benedetti. Pues bien, Benedetti fue obligado a retractarse públicamente por la Corte Suprema y en ese pleito salió también a relucir una declaración del señor Martorelli, el representante de Odebrecht, diciendo que eso era una mentira y que esa reunión nunca se produjo".