Hay peticiones del paro que son inviables: Duque

Reparos a algunos de los puntos del pliego de peticiones del Comité Nacional del Paro hizo el presidente Iván Duque.

El Mandatario señaló que no es viable que Ecopetrol se convierta en su totalidad en un activo estatal ya que esto implicaría expropiar a miles de colombianos de las acciones que adquirieron hace unos años.

Los 13 puntos del pliego fueron ampliados –a petición del Gobierno– a 103, pero además en respuesta a la invitación a la “Conversación Nacional” el Comité planteó cinco mesas: una para negocias los 13 puntos y otras cuatro para abordar temas como reforma a la política de seguridad nacional, revisión de los TLC o retomar la agenda con el Eln.

"Hay muchas cosas de esos 103 puntos que se vienen ejecutando desde un tiempo atrás, otras que hacen parte de la agenda del Gobierno y otras que no tienen viabilidad. Imagínese, por ejemplo, expropiarle a los cientos de miles de colombianos que tienen sus acciones de Ecopetrol que invirtieron en ellas para el ahorro de sus hijos, su vejez, qué sentido tiene de quitarles a ellos la propiedad de sus acciones", afirmó el mandatario, que remarcó la importancia de la “Conversación Nacional”.

“El Gobierno nacional es el Gobierno de todos los colombianos. El Gobierno no se puede situar en una posición de ser antagonista de un sector u otro. Todo lo contrario: la ‘Conversación’ no es un pugilato, no es una competencia, no es una medición de fuerzas. La ‘Conversación’ es donde todos ponemos sobre la mesa nuestras ideas, nuestras propuestas y hacemos una gran construcción colectiva”, dijo.

Y añadió: “Lo más importante es la ‘Conversación Nacional’, pero adicionalmente tengamos en cuenta una cosa: este Gobierno lleva 17 meses y a nosotros nos toca enfrentar la impaciencia por problemas que han envejecido mal por décadas. Inclusive, desde antes de que yo naciera, pero nosotros le queremos poner el pecho a muchos de los problemas y buscar soluciones”.

A pesar de que versiones de prensa aseguran que Diego Molano, funcionario delegado por el presidente Duque para la mesa que sostienen con el Comité Nacional del Paro, con el objetivo de buscar soluciones a los reclamos de la ciudadanía expresados en las marchas y protestas de noviembre pasado, dijo que el próximo 19 de enero se reiniciarán las conversaciones, la realidad es que este bloque que agrupa distintos sectores sociales no ha sido notificado al respecto, según Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Orjuela, vocero del Comité, le indicó el martes a EL NUEVO SIGLO que “he conocido por medios de comunicación que el Gobierno está invitando para que nos reunamos el día 19. Confirmada esa invitación, no tenemos ninguna objeción y podríamos estar reuniéndonos el día 19 de enero”.

Hasta el momento dicha mesa no ha avanzado porque en primera instancia las partes se enfrascaron en una discusión sobre el carácter de la misma: para el Gobierno que es exploratorio, en tanto que para el Comité Nacional del Paro debe ser de negociación.

Posteriormente las demoras se presentaron porque el Comité no entregaba las propuestas concretas que le exigió el Gobierno. Finalmente fueron puestos sobre la mesa 13 puntos. No obstante el equipo designado por el presidente Duque, encabezado por Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), solicitó desglosar estos puntos.