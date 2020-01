Gobierno podrá presentar ternas para acabar interinidad en la Judicatura

Así lo confirmó el nuevo presidente del Consejo de Estado, Álvaro Namén Vargas

Este miércoles el presidente del Consejo de Estado, Álvaro Namén, clarificó el concepto de la Sala de Consulta Y Servicio Civil respecto de que el Presidente de la República puede presentar siete ternas al Congreso para suplir la interinidad al interior del Consejo Superior de la Judicatura. El togado aseguró que los actuales magistrados tienen el periodo vencido.

“Esos periodos en este momento están vencidos. La respuesta del Consejo de Estado es que el Gobierno puede presentar siete ternas al Congreso para que de allí se elijan a los nuevos magistrados de la Judicatura. Una vez sean escogidos y surtidos los trámites de vinculación y posesión entrarían los nuevos y dejarían los antiguos de estar vinculados”, dijo el nuevo Presidente de la corporación.

Sin embargo, aclaró que el Gobierno no tiene un tiempo definido para presentar las ternas de reemplazo. “Lo que es cierto es que cuando se presentan los vencimientos de periodo, que son necesarios al interior del Estado para que nadie se perpetúe en el poder, es importante que el gobierno entre a examinar si se dan los supuestos para presentar las ternas”, dijo.

El enredo judicial

El acto legislativo de equilibrio de poderes de 2015 hizo una reingeniería del Consejo Superior de la Judicatura que estaba conformado por dos salas, una sala administrativa y una disciplinaria. Esta última se convirtió en la Comisión de Disciplina Judicial, que se encargaría de disciplinar a los empleados, a los funcionarios de la rama y a los abogados en el caso que no se creen colegios de abogados que se habilitan de acuerdo con una reglamentación.

La Comisión después de casi cinco años de haber sido creada todavía no se ha conformado porque hubo errores en la reglamentación para elegir a sus miembros.

Cuando en 2017 se pudieron elegir sus miembros, el Consejo de Estado anuló la convocatoria. Así las cosas los actuales magistrados del Consejo Superior de la Judicatura han continuado sus labores de manera provisional, algunos togados por casi 12 años, cuando por constitución su periodo es de ocho.

“En vista de esa reglamentación hubo un artículo transitorio que señaló que mientras no entre a operar el Comisión de Disciplina Judicial seguirán los magistrados funcionando en Sala Disciplinaria, y después de ese acto legislativo aún no se ha podido conformar esa instancia. Lo que ha pasado es que de acuerdo con la Sala Plena del Consejo de Estado se requiere de una regulación legal que aún no ha sido desarrollada”, explicó el magistrado.

Y agregó: “La pregunta del Gobierno ante el vencimiento de los periodos de los magistrados actuales en la Sala Disciplinaria que es de ocho años, en ese caso bajo el amparo de esa norma transitoria el gobierno pregunta si se podían conformar ternas para proveer esos cargos. Lo que dijo el consejo de Estado es que es muy importante que lo hacemos por vía general no estudiamos el caso de los magistrados que se encuentran en la sala disciplinaria simplemente resolvemos una consulta por vía general”, sostuvo Namén.

Así mismo, señaló que “debido a eso respondimos al gobierno que ellos pueden presentar siete ternas para que el Congreso pueda proveer esos cargos como era la norma originaria. La condición que pusimos es que el periodo de esos magistrados sería hipotéticamente de ocho años o lo que resultase primero, si se llega a conformar la Comisión de Disciplina Judicial. Si a los dos o tres años se conforma esos magistrados tendrían que dejar el cargo”, enfatizó.

De llegar a crearse la comisión esta estará conformada por siete magistrados elegidos por el Congreso: cuatro por ternas enviadas por el Consejo Superior de la Judicatura y tres de ternas enviadas por el Presidente, todas las ternas deben hacerse a través de convocatoria pública.

La reglamentación de estas convocatorias está siendo estudiada a través de un proyecto de ley que cursa en el Congreso de la República.

La convocatoria aún no se puede hacer pues “había una norma que establecía el concurso en el Plan de Desarrollo pero ese artículo desapareció, por eso hay una incógnita con la conformación de la Comisión de Disciplina judicial y con la sala disciplinaria que se encuentra en una situación sui generis en la organización del Estado”, concluyó el presidente del tribunal administrativo.