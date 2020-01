Gobierno no emitirá decreto para regular Uber

El Gobierno no emitirá un decreto para regular la plataforma Uber. Así lo manifestó ayer la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, en respuesta a una petición de la compañía estadounidense. en el que señaló que si bien reconocía el anuncio de apoyar un proyecto de ley para regular su servicio, la emisión de decretos reglamentarios o ejecutivos sí permitiría una “solución”, pero “temporal”.

“Por un decreto no puedo modificar un artículo del Código de Tránsito ni un artículo de la Ley 336. En Colombia existen condiciones claras de registro”, dijo la funcionaria, quien reiteró que Uber no puede operar mientras utilice vehículos particulares y no de servicio público. "No podemos ni violar la Constitución ni la ley, ni legislar con nombre propio", subrayó.

Orozco manifestó que a través del Gobierno se han impulsado y actualmente operan en el país más de 20 plataformas que utilizan vehículos de servicio público. Señaló, además, que los transportadores han adelantado más de 700 mesas de trabajo para garantizar el mejoramiento del servicio.

Con relación al proyecto de ley que impulsan actualmente varios congresistas, entre estos Mauricio Toro, de la Alianza Verde, y Edwin Ballesteros, del Centro Democrático, expresó que apoyarán su formulación y que se estructurarán mesas de trabajo que se realizarán a partir de este mes.

A través de un comunicado de prensa, Uber indicó que la propuesta planteada por el Gobierno nacional, si bien es un primer esfuerzo para reglamentar, no es una solución, pues esta propuesta legislativa tomaría como mínimo tres meses, por tanto sobrepasaría por mucho el plazo anunciado por la app de Uber para dejar de funcionar en Colombia, conforme a la obligación de acatar el fallo de la SIC, el próximo 31 de enero.

Cabe mencionar que la Superintendencia de Industria y Comercio impuso una sanción y suspensión de la aplicación por competencia desleal, por lo que Uber decidió cesar sus operaciones en el país a partir del último día de este mes.

Uber recordó que si se escoge el camino legislativo, solo su aplicación dejaría de operar, afectando 88.000 conductores registrados en la aplicación, perjudicando el sustento para sus familias y a 2 millones de usuarios que utilizan la app diariamente.

La empresa señaló que todas las aplicaciones disponibles en Colombia deberían contar con las mismas condiciones, para que todas hagan parte del proceso de construcción de un marco normativo inteligente, anteriormente indicado por la Ministra de Transporte.

La plataforma hace referencia a las declaraciones hechas por Orozco, en las que dijo que se reunió con los autores del proyecto de ley y que se impulsarán unos debates nacionales “que involucren regularizar el servicio, exigiendo unos básicos, que es lo que se tiene que exigir para tener unos servicios de transporte que garanticen la seguridad del usuario”.

En el comunicado, Uber dice que ni ellos ni sus socios conductores han sido invitados a participar en ninguna mesa de trabajo, por lo que reiteran que la solución para la aplicación está en manos del Gobierno “si hay voluntad política”, y agrega que podría darse por medio de decretos reglamentarios o ejecutivos “que permitirían una solución temporal y darían certidumbre jurídica a las plataformas mientras el proceso legislativo corre su curso”.

Otras aplicaciones

Sobre esta reglamentación, la app Didi aseguró que se pone a disposición del Gobierno y está abierta a un diálogo. “Confiamos en que nuestra experiencia global conectando mediante la plataforma servicios de movilidad en carros particulares y también en taxis, puede ser de gran utilidad en los diálogos intersectoriales que se han anunciado y que serán fundamentales en el desarrollo de un marco regulatorio más equilibrado para todos los actores”, aseguró la compañía.