Gobierno: el país deberá importar gas a partir del 2024

Colombia deberá iniciar la importación de gas en el año 2024, confirmó el Ministerio de Minas y Energía, ya que no se podrá cubrir la demanda del país con la producción nacional.

Según indicó la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, el país le compraría el gas a Perú y Argentina, teniendo en cuenta la construcción y ubicación de una planta regasificadora contemplada por el Gobierno y que costará UD $600 millones.

No obstante, aclaró que la decisión de importaciones estará en manos de la empresa que se quede con la adjudicación del proyecto, diligencia que se prevé para el segundo semestre de este año.

“Con los descubrimientos continentales que hemos hecho, el gas que vamos a producir de acá al 2024 no va a ser suficiente para satisfacer el consumo de los colombianos, por eso se hará una planta de regasificación en Buenaventura, que empezará a operar en 2024", reiteró la ministra de Minas y Energía.

Sin embargo, Suárez informó que la construcción de este proyecto influirá en las tarifas de electricidad y gas natural, es decir, un posible incremento en las facturas de los servicios que deberán asumir los colombianos a partir del 2024.

“El gas importado puede costar entre 2 y 3 dólares adicionales al costo del combustible nacional. Vamos a seguir trabajando para desarrollar las fuentes locales y que eso no se convierta en algo generalizado. Aunque el impacto inicial sea moderado, lo que genera alerta es que nuestra tendencia sea ir hacia gas importado”, explicó la ministra de Minas.

De igual manera, Suárez señaló que aún no se descarta la posibilidad de que la implementación de los yacimientos no convencionales pueda solucionar el problema de abastecimiento de gas en el país, pero aclaró que “Colombia no puede esperar a que llegue el 2024 para mirar cómo abastecer su necesidad”.