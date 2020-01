Exportadores, a la espera del Brexit

El presidente de Analdex, Javier Díaz, señala que están pendientes que se apruebe el acuerdo comercial con el Reino Unido en el Congreso y no tenga inconvenientes de inconstitucionalidad

____________

A la espera de saber cómo las condiciones en las que el Reino Unido desarrollará el Brexit o las condiciones que impone la Unión Europea por su salida, están los exportadores colombianos para saber a qué atenerse.

Así lo señala el presidente de Analdex, Javier Díaz Molina, quien manifestó a EL NUEVO SIGLO que aunque ya se tiene un acuerdo comercial preestablecido entre Colombia y el Reino Unido, este deberá pasar por el Poder Legislativo de ambas naciones para su respectiva aprobación.

Pero más allá de este mecanismo, los exportadores consideran que ese intercambio continuará como muy positivo. A la vez, mostraron su optimismo por el crecimiento de la economía durante este año y la incertidumbre que deja al comercio mundial los conflictos que tiene Estados Unidos con China e Irán. Creen que como consecuencia de esto, los precios del petróleo se mantendrán altos, lo que beneficia al país.

EL NUEVO SIGLO: ¿Qué ha pasado con un proyecto que se estaba definiendo por parte del Gobierno para proteger al comercio colombiano ante el Brexit?

JAVIER DÍAZ MOLINA: Básicamente lo que se ha hecho es negociar con el Reino Unido un acuerdo de libre comercio, es decir las obligaciones y los derechos que se tenían negociados con la Unión Europea. Eso se puso en un nuevo acuerdo donde fundamentalmente se pusieron nuevos cupos para los productos sensibles que pueden estar impactados. Pero esto es casi igual a lo que se tenía ya establecido con anterioridad con la Unión Europea.

Precisamente lo que se estaba era a la espera que se oficializara la salida del Reino Unido de la Unión Europea, para dar el trámite a este acuerdo que sin duda debe ir al Congreso y posteriormente pasar a la Corte Constitucional y tener toda la aprobación oficial que sirva para seguir agilizando el comercio entre los dos países.

Que no haya vacíos

ENS: ¿Qué es lo que busca ese acuerdo, qué se quiere proteger?

JDM: Lo que se quiere es que no haya un vacío para el comercio entre las dos naciones una vez se oficialice la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Es decir que ese Brexit no perjudique al comercio que se tiene hasta ahora binacionalmente, que hasta el momento es fundamental para Colombia y desde luego para el Reino Unido.

ENS: ¿Pero ya les han informado a los exportadores de cómo serán las condiciones de esa salida del Reino Unido y de cómo se debería proteger el comercio nacional?

JDM: Hasta el momento no conocemos ni nos han informado las condiciones y los detalles de cómo va a ser la salida, entonces lo que tenemos que hacer es esperar que nos informen, conocer esa situación y lo que debe contener ese proyecto de acuerdo que ya se tiene negociado entre Colombia y el Reino Unido.

ENS: ¿Preliminarmente qué impacto podría tener ese acuerdo?

JDM: Lo que no esperamos es que se tenga un impacto negativo, porque esperamos de todos modos continuidad en todas las operaciones y que no se van a establecer aranceles que restrinjan ese comercio. Actualmente no existe una norma o un acuerdo que le dé un sustento jurídico a ese relacionamiento. Habrá que ver cómo serán los deberes y derechos del Reino Unido respecto a la Unión Europea y de las nuevas obligaciones que van a tener. Por eso esperamos con interés cuáles serán los tiempos para presentar esos acuerdos a los respectivos congresos.

ENS: ¿Cómo es el comercio actual entre los dos países?

JDM: Es un balance muy positivo el intercambio entre los dos países, aunque no tengo las cifras definitivas del año pasado, Colombia compró vehículos y maquinaria pesada, pero además exportó minerales, café y otros productos agropecuarios.

2020

ENS: ¿Viendo el panorama general del comercio mundial, qué se espera para el país durante este año?

JDM: Es difícil hacer precisiones cuando el actual escenario está cambiando todos los días, hay cosas nuevas, pero estamos a la espera de conocer los detalles del acuerdo entre los Estados Unidos y China, se dice que ya hay algo definitivo pero se desconocen los alcances. Por eso es fundamental conocer el escenario y el comercio mundial, y ahora tenemos que ver que se abre otro conflicto entre Estados Unidos e Irán, hay muchas expectativas ante esa situación ya que podría trastocar las compras y ventas del petróleo que podría ser trascendental para 2020.

ENS: ¿Pero cree que puede haber un crecimiento en el comercio con esas situaciones para Colombia?

JDM: Yo sigo con las tendencias que se hicieron en 2019 con un crecimiento mucho menor respecto al de los años precedentes, pero se considera que puede haber una menor demanda por parte de China. Solucionar en parte esos conflictos nos va a dar un mejor panorama, porque así China puede crecer en su demanda de productos y eso mueve el comercio mundial, pero sin duda hay que tener en cuenta los nuevos ingredientes con la confrontación entre Estados Unidos e Irán. Hay que ver qué va a pasar con los precios del petróleo y qué va a pasar en los términos del comercio porque para el país se estaría exportando petróleo a precios más altos. Otro elementos es lo que se pueda definir y el rumbo que puede tomar el comercio global ante una mayor demanda sin duda de China y Estados Unidos.

Crecimiento

ENS: ¿Cómo ve el crecimiento de la economía nacional durante este año?

JDM: Yo considero que la perspectiva es positiva ya que se puede tener un crecimiento por encima del 3%, aunque ya se está hablando de un PIB cercano al 3,5%. Pero sin duda vamos a tener un crecimiento positivo y estar muy cercanos al 3,5%, no se olvide que se tiene que reactivar la infraestructura y otros sectores que son importantes para la economía.

ENS: ¿Dentro del potencial exportador del país a qué sectores o productos le ve un mejor crecimiento?

JDM: Todo el tema de la agricultura y de la agroindustria va a crecer, no en vano el mundo sigue con alta demanda de alimentos y en ello Colombia puede ser un actor importante. Pero además está el turismo, que ya nos está demostrando que un tema que se debe seguir trabajando en su potencial. Considero que esos sectores, así como el incremento en las ventas del petróleo y de los productos tradicionales van a seguir impulsando el comercio del país.