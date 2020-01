Excandidatos cuestionan protocolo para controlar marchas

Con la jornada del Paro Nacional superado, y horas después que la Alcaldía Mayor diera un parte de tranquilidad y un balance positivo de la forma en la que se desarrollaron las marchas y los paros del martes 21 de enero, tanto la ciudadanía como los otros tres excandidatos a la Alcaldía en las pasadas elecciones, cuestionaron el procedimiento de la Administración distrital durante las manifestaciones.

Por una parte, el ahora concejal por el movimiento Bogotá para la gente y presidente del Concejo de Bogotá, Carlos Fernando Galán, argumentó que si bien la ciudadanía debe valorar la intención generalizada de la nueva Administración por hacer pedagogía con los manifestantes para que mantengan pacificas las marchas, sugirió que hay que darle una mejor lectura a varias de las personas que salen a protestar.

“Valoro la intención del Gobierno de Bogotá de agotar instancias de diálogo antes de apelar al uso de la fuerza. Sin embargo, queda claro que hay actores que no tienen ningún interés en dialogar o en defender causas de manera pacífica. Frente a ellos hay que actuar con el Esmad”, precisó ayer el concejal en horas de la mañana.

Es importante recordar que una semana antes de que se llevaran a cabo las manifestaciones del martes, el concejal Galán señaló que era un acto “acertado” el de la alcaldesa López, “al intentar resolver bloqueos mediante el diálogo, sin renunciar al uso legítimo de la fuerza cuando sea necesario”.

Una crítica profunda

Por su parte, el ahora excandidato por el movimiento Avancemos, Miguel Uribe Turbay, fue profundamente crítico frente a la forma en la que se desenvolvieron las marchas. Comenzando por decir que lo que se vio fue el resultado de la inexperiencia y el populismo, Uribe Turbay dijo que la Administración distrital dejó solos a los policías y a los miembros de la Fuerza Pública, “agredidos por delincuentes”.

Así mismo, frente al nuevo protocolo de movilizaciones señaló que este era un documento improvisado que no responde a las necesidades de los ciudadanos y que debe ser ajustado porque Bogotá no aguanta este desorden.

“Esto (las marchas del martes) es vandalismo. Permitir estas vías de hecho es premiar la violencia. El vandalismo, los bloqueos al transporte público masivo y poner en riesgo la vida de los ciudadanos debe ser rechazado contundentemente y controlado por la Administración”, precisó el martes en horas de la tarde.

Por último, Uribe Turbay aclaró que “siempre el Esmad es el último recurso; eso no es nuevo. Yo tuve a cargo más de 2.000 movilizaciones y solo el 3% de las mismas terminaron con el Esmad. El resto se resolvió con diálogo y pacíficamente. Está bien que gobiernen, pero que no digan mentiras”.

Punto aparte, Hollman Morris, la cuota de Gustavo Petro en las elecciones a la Alcaldía y quien se presentó por la coalición Colombia Humana-UP-MAIS, si bien resaltó durante la jornada el intento de la Alcaldesa por dialogar y buscar una concertación con los manifestantes y con la protesta social como primera medida, dijo que el protocolo no estaba funcionando en todos los sectores de la ciudad, y reiteró que “el Esmad tiene que acabarse en Colombia”.

Metodología

“Sobre los nuevos protocolos, al parecer por lo que están mostrando los medios de comunicación y las redes sociales con el ciudadano que hoy tiene un celular e informa, nos están mostrando que no están funcionando. En algunos lugares sí funciona y en otros no y esto tiene que ver con si la Policía le hace o no caso a la Alcaldesa”, precisó desde la Universidad Javeriana el excandidato.

Por último, es importante señalar que toda la Bancada de Colombia Humana emitió ayer un comunicado en el que le solicitó a la Alcaldía “trabajar para corregir y garantizar el derecho a la protesta frente a los abusos generados por la Policía Metropolitana”.

A estos se sumó nuevamente la personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda, quien señaló que los protocolos de la actual Administración “son un trabajo metodológico que no se encuentra ni siquiera regulado en una resolución o decreto. Son unas instrucciones y unos parámetros que se han impartido”.

“Nuestro punto de disenso en el tema del protocolo es la utilización de la Fuerza Disponible porque nuestro criterio, y el criterio sustentado por todos los acompañamientos que hemos hecho, nos permiten decir que el grupo especializado para atender estos escenarios de confrontación y protesta, no es la Fudis”, precisó la Personera, no sin antes aclarar que el Esmad debe ser la última herramienta de intervención “cuando el escenario de la protesta se sale de su contexto, se agreden los derechos de los demás y se hace un ataque frontal a los bienes públicos del Distrito”.