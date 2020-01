Esmad no custodiará orden público durante protestas en Bogotá

SALVO un caso extremo, que realmente requiera su presencia, la fuerza antidisturbios del Esmad no será el encargado de garantizar el orden público durante la protesta programada por el Comité del Paro para el próximo martes.

Así lo reveló la alcaldesa Claudia López al anunciar los protocolos de seguridad para las movilizaciones que se realizarán en Bogotá y en las que dijo, la cultura debe ser la protagonista.

“Solo cuando se presente algún hecho, ¡extraordinario!, como recurso de última medida, que haya sobrepasado todo lo anterior (del protocolo), intervendrá como recurso de última instancia el Esmad. El Esmad no volverá a salir en Bogotá como recurso de primera instancia cuando se convoque una movilización, porque no es su función. No le corresponde y no está hecho para eso”, precisó la burgomaestre.

Tras señalar que acogerá y respetará propuestas como la de la Procuraduría de no usar armas no permitidas durante las manifestaciones, señaló que será la policía y su fuerza disponible las encargadas de custodiar las mencionadas marchas.

La mandataria de la capital insistió en que es el diálogo permanente la vía para solucionar las diferencias y defendió una vez más el derecho a la protesta, pero dentro de los límites del respeto, la convivencia y la seguridad.

Dijo así mismo que la llamada primera línea de defensa, que en movilizaciones pasadas fue ‘tomada’ por jóvenes con capuchas, será ahora con gestores de paz de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía y tras ellos, en función de acompañamiento, habrá una segunda compuesta por representantes de organizaciones ciudadanas como las madres gestoras de paz y, de civiles.

Crecer en democracia cuesta, expresó López, por eso pidió paciencia a quienes no comparten el ejercicio de la protesta social. "Aprendamos a confiar los unos en los otros, en la buena fe y motivaciones que tiene la ciudadanía cuando marcha".

El protocolo

Habrá una primera acción de sanción social de los convocantes, contra quienes usen la violencia o atenten contra el patrimonio de la ciudad. Esta acción, la primera, será acompañada de madres gestoras de paz, madres de los jóvenes que marchan y madres de los jóvenes del Esmad que lo único que quieren es ver regresar a sus hijos sanos a casa.

“Estaremos acompañados por las madres gestoras de paz. Son madres tanto de marchantes, como de miembros de nuestra Fuerza Pública. Madres de hijos de ciudadanos de esta ciudad, y que como cualquier madre espera que su hijo salga de casa bien y retorne bien, no importa que rol esté cumpliendo”, precisó la Alcaldesa.

Aun así, cuando un hecho infortunado o desafortunado sobrepase la capacidad de sanción social que tienen sus organizadores y las madres gestoras de paz y convivencia, intervendrán otros gestores de convivencia de la Alcaldía, funcionarios de carácter civil, “que no son miembros de ningún organismo de Fuerza Pública y son servidores de la Secretaría de Gobierno”, aclaró Claudia López.

En una tercera medida, en casos en donde la sanción social no sea suficiente, intervendrá la Policía Nacional con los miembros de la fuerza disponible (no Esmad) que patrullan diariamente la ciudad, pero que estarán equipados con casco y escudo. “En estos hechos de gran concentración y movilización, además de su traje de Policía, usan casco y escudo. Ese será nuestro tercer mecanismo de intervención, cuando se presente algún hecho fortuito y/o violento”, aclaró la Alcaldesa, insistiendo: “No es Esmad”.

Aclaró también que siempre habrá, en todo momento, un acompañamiento de los organismos de control como la Personería, la Veeduría Distrital, las comisiones de verificación y las organizaciones de defensores de derechos humanos