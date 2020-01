"Es imposible una coalición sin representación en el Gobierno"

El exministro dijo que también es necesario que colectividades que apoyen hagan parte del Ejecutivo

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo ve la posibilidad que se fortalezca la coalición del gobierno Duque con un eventual arribo de Cambio Radical?

FERNANDO CEPEDA ULLOA: Colombia a partir de la terminación del Frente Nacional y luego de la Constitución del 91 ha gobernado con coaliciones. No hemos tenido gobiernos de partidos mayoritarios, eso desapareció. Curiosamente, no hemos hecho un trabajo serio sobre cómo han funcionado las coaliciones en Colombia.

Escribí un libro sobre la coalición que montó Juan Manuel Santos, que se llamó la Mesa de Unidad Nacional, y traje a cuento lo que dicen los estudiosos de coaliciones en el mundo. Hay varias maneras de hacer una coalición: una para tener mayoría, una coalición programática para un caso concreto, por ejemplo, de una política pública como pudo ser la coalición que permitió la aprobación del Presupuesto Nacional o del Plan de Desarrollo, o luego en dos ocasiones lo que se llamó reforma tributaria o la ley de financiamiento.

De manera que es indispensable en Colombia hacer coaliciones, tan cierto es eso que el gobierno del presidente Duque las ha hecho, si no cómo explicamos la aprobación de las leyes que he mencionado.

Ya no tenemos posibilidad de construir gobiernos mayoritarios. El presidente Santos construyó una coalición que me pareció exagerada, me pareció que desbordaba la teoría sobre coaliciones. Era una coalición que abarcaba casi todo, incluyendo a Lucho Garzón, la izquierda. El ministro Vargas Lleras, entonces del Interior, hablaba de leyes aprobadas con más del 90% de los votos.

Considero que un gobierno debe tener la capacidad de construir una mayoría en el Congreso, pero que tampoco puede llegar a convertir eso en un unanimismo en que todo el mundo esté en la coalición. Es indispensable que haya partidos, fuerzas políticas, que hagan oposición si no la democracia no funciona.

ENS: ¿Los partidos de una coalición deben tener necesariamente representación o no en el gabinete?

FCU: No tengo duda, me parece que es imposible pensar que hay una coalición solamente parlamentaria sin representación en el gobierno, a no ser en ocasiones puramente específicas. Pero para gobernar, para que haya gobernabilidad, se requiere construir esa mayoría en el Congreso, que además está respaldada por una representación en ese gobierno, porque esa es la vocación de los partidos políticos, esa es su razón de ser. Su razón de ser es gobernar, es ayudar a gobernar, es promover políticas públicas.

Entonces un partido tiene todo el derecho de decir ‘yo ayudo, tengo un grupo parlamentario, tengo una fuerza política, pero esa fuerza política debe tener una representación en el gobierno porque estoy haciéndome responsable del gobierno. Entonces debo tener una participación para que esa responsabilidad sea plena, para que yo pueda rendir cuentas ante la opinión pública en un próximo proceso electoral: sí fui parte del gobierno, sí voté, sí dirigí’.

Es tan absurdo decir que esto no debe ser así, como es absurdo decir que el partido de gobierno, el partido que ganó las elecciones, el partido que llevó al presidente a gobernar, no tenga representación. Un partido que gana, gana para gobernar. Se gobierna es desde el gobierno, por supuesto con la ayuda del Congreso.

ENS: ¿Es atractivo para un partido, llámese Cambio Radical o Liberal, entrar al gobierno de Duque que no le va nada bien en las encuestas de favorabilidad?

FCU: La mayoría de los gobiernos en el mundo hoy tiene una favorabilidad muy baja: el de Piñera en Chile, 10% o menos; el presidente Trump, oh ¡sorpresa!, tiene más de 40%. Pero son muchos fenómenos, digamos Macron en Francia ha disminuido significativamente su favorabilidad.

El presidente Santos con el proceso de paz o para la reelección tenía una favorabilidad muy precaria. Al presidente Santos la favorabilidad se le vino a menos en el 25%, en algunos momentos hasta llegar al 14%. Eso no tuvo problema, fue reelegido, gobernó hasta el último día, hizo un acuerdo de paz. Perdió el plebiscito, perdió las elecciones presidenciales en 2018.

Pero dijéramos que allí hay un tema muy diferente, los partidos que entran en esa coalición pueden tener un resultado muy diferente al del partido de gobierno. En Colombia desde el 91 los que tienen más probabilidad de ganar las elecciones presidenciales son los que están en la oposición. Y en el 2022 esa posibilidad diría favorece a la oposición.

Claro el Partido Cambio Radical podría entrar al Gobierno y podría marcar unos límites. Decir ‘yo entro al Gobierno, voy a ayudar en estas políticas, pero voy a mantener una posición crítica con respecto a otras’.

Cuando Antonio Navarro como ex M-19 entró a formar parte del gobierno del presidente Gaviria como ministro de Salud, puso una condición: él no aprobaría las extradiciones en el consejo de ministros.