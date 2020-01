En firme la absolución de hermanos Uribe Noguera

No presentará la Fiscalía el recurso de casación en el caso de los hermanos Francisco y Catalina Uribe Noguera, quienes fueron absueltos en primera y segunda instancia por la supuesta manipulación de evidencias para encubrir a su hermano Rafael en feminicidio, informaron fuentes del ente acusador.

Hasta el próximo miércoles hay plazo para que la entidad presente el recurso, sin embargo finalmente se decidió desistir de exponer el documento ante el despacho del magistrado del Tribunal Superior de Bogotá Gerson Chaverra Castro, ponente de la decisión de segunda instancia que mantuvo la absolución.

Así las cosas, la absolución de los hermanos Uribe Noguera quedaría en firme y la investigación que rodea el secuestro, violación y asesinato de la menor Yuliana Samboní llegaría a su fin.

Cabe recordar que la Fiscalía no logró demostrar que los involucrados hubieran manipulado evidencias en el caso. Además, con respecto a los señalamiento de haber borrado chats de WhatsApp con el asesino de la menor, no se estableció si estos estaban relacionados con el proceso o no, por lo que en ese sentido tampoco se logró establecer si borrar un mensaje no constituye un delito en sí.