El Eln está hoy más metido en el narcotráfico que antes: Restrepo

A un año del atentado a la Escuela de Cadetes, el exjefe del equipo negociador con esa guerrilla dijo que el tráfico de drogas ha fortalecido los frentes delincuenciales en Chocó

El próximo viernes se cumplirá un año del atentado en que el Eln asesinó a 22 cadetes de Policía en la Escuela General Santander en Bogotá, valiéndose de un carro-bomba.

Desde entonces esa organización ha insistido al presidente Duque reiniciar la mesa de dialogo que sostuvo con la anterior administración, a lo que el Mandatario antepone que primero abandone el terrorismo.

Sobre el particular el exjefe negociador del anterior gobierno por cerca de un año en las conversaciones que se sostuvieron con el Eln en Ecuador, el exministro Juan Camilo Restrepo, dijo que esta organización ha seguido violando el Derecho Internacional Humanitario, por ello da la razón al presidente Duque en su negativa de sentarse a la mesa.

Restrepo indicó también que mientras tanto el Eln se ha fortalecido en algunos de sus frentes gracias a su participación en el narcotráfico, en el cual a su juicio hoy está más metido que antes.

EL NUEVO SIGLO: Se esperaba que por el acuerdo de paz rebajaría la intensidad del conflicto armado, pero por el contrario hay más grupos pugnando y muertes de líderes sociales, ¿cuál es la explicación?

JUAN CAMILO RESTREPO SALAZAR: La firma de los acuerdos no es una fórmula mágica y se ha visto que se ha recrudecido mucho la violencia. Diría dos causas principales para ello: el narcotráfico sigue tal cual y muchos de los hechos violentos que hemos visto últimamente están relacionados con el narcotráfico. O sea, no se puede esperar que los acuerdos de paz hagan lo que no se ha hecho en materia de combate al narcotráfico.

Y segundo que está vivo todavía el tema del Eln, y mientras eso no se solucione seguirá el Eln desafortunadamente haciendo tropelías.

ENS: A propósito del Eln, poder reiniciar conversaciones de paz en este Gobierno se ve como un sin salida porque el presidente Duque exige que detenga su accionar terrorista, pero esta organización pide primero dialogar…

JCRS: Creo que está muy claro que si el Eln sigue violando ostensiblemente el Derecho Internacional Humanitario, como es por ejemplo persistir en los secuestros a menudo extorsivos, amén de actuaciones criminales, es muy difícil que se reinicien unas conversaciones que estaban montadas sobre la buena fe y sobre la base de que el Eln no contagiaría el Derecho Internacional Humanitario, como lo está haciendo actualmente.

ENS: Pero el anterior gobierno dialogó mientras el Eln seguía su accionar delincuencial, y hubo algunos hechos positivos como que se pactaron dos ceses bilaterales al fuego, que en términos generales fueron exitosos. ¿Podría replicarse eso hoy?

JCRS: Podría tener aplicación. En el gobierno anterior se ejecutó un cese al fuego bilateral de 101 días que fue bastante exitoso a juzgar por las Naciones Unidas, que eran los veedores. De manera que sí se puede pero se requiere que el Eln esté en una condición de querer negociar, cosa que no se le ha visto hasta el momento.

ENS: El Eln no ha dejado de secuestrar, pero lo hace menos que antes, y hace meses que no atenta contra el oleoducto y las torres de energía, ¿esto podría ser tenido en cuenta para crear un clima favorable y que el Gobierno decida sentarse a la mesa como muchos piden?

JCRS: Esto no es cuestión de grados de que si hay muchos secuestros no hay negociación y si hay pocos secuestros hay negociación porque, repito, lo que es indispensable es que el Derecho Internacional Humanitario se respete por el Eln como condición previa e indispensable a adelantar negociaciones de paz.

Mientras eso no se dé es muy difícil, y uno entiende que el Gobierno esté renuente a dar pasos adicionales porque no los ha dado el Eln.

Secuestros

ENS: El Congreso aprobó el año pasado el acto legislativo que impide sean considerados conexos secuestro y narcotráfico con el delito político. En ese momento se dijo que ello cierra la puerta a negociar con el Eln, ¿cuál es su opinión?

JCRS: Históricamente la jurisprudencia siempre ha entendido que los únicos delitos conexos son la rebelión y la asonada, pero que los comunes como es el secuestro extorsivo no son delitos que se puedan vincular a la rebelión armada. De manera que lo que hizo el Acto Legislativo fue reiterar algo que ya venía muy aceptado por la jurisprudencia.

El hecho de negociar no quiere decir que se pueda permitir y olvidar que el secuestro y el narcotráfico no son vinculables a las conversaciones. Y aún antes de ese acto legislativo se pudieron manejar conversaciones de paz, por ejemplo, las Farc con un sentido mucho más pragmático y visionario que el Eln, renunció unilateralmente al secuestro, y eso facilitó mucho las negociaciones que después se adelantaron con las Farc.

Ojalá que el Eln entienda que no puede contrariar lo que es una vieja jurisprudencia y lo que es ahora un acto legislativo, y pretender que se sienten a negociar con él mientras él sigue secuestrando, y mucho más secuestros extorsivos de civiles que no están en guerra con ellos ni los están contrariando. Como sucedió recientemente con la comerciante de Amagá, Antioquia, que la tuvieron 15 meses secuestrada a una civil. Ese tipo de secuestros no son admisibles y dificultan inmensamente unas negociaciones.

ENS: ¿Se podría avanzar en un proceso de paz con el Eln mientras exista el factor de la dictadura en Venezuela y la protección que ofrece el chavismo a esta guerrilla?

JCRS: Ese es un factor que hace mucho más compleja la negociación con el Eln, pero no lo hace imposible. Como decía adelantamos unas negociaciones, hicimos un cese el fuego que duró 101 días, es el único documento que con el Estado colombiano ha firmado el Eln en más de 50 años de vida.

Eso se pudo hacer en vigencia del régimen de Maduro en Venezuela, lo hace más difícil pero no lo hace imposible.

ENS: Colombia ha solicitado a Cuba en repetidas ocasiones, hasta ahora sin éxito, extradición de alias ‘Gabino’ así como de otros integrantes del Eln que participaron en La Habana en conversaciones con el anterior gobierno, ¿cómo observa esta situación?

JCRS: No va a haber respuesta de Cuba ni para ‘Gabino’ ni para los otros negociadores que están en Cuba. Creo que fue un error del Gobierno colombiano insistir en que los tenían que extraditar porque el argumento para solicitar la extradición es unos protocolos que siempre se han firmado con todos los gobiernos que están en una mesa de negociación, dando una especie de garantías a los negociadores de qué sucede cuando se termine por A, B o C razón unas negociaciones.

Entonces me parece que el Gobierno colombiano está enfrascado en una sin salida diplomática exigiéndole a Cuba algo que Cuba no va a otorgar. Tanto más agriando las relaciones con Cuba, un país que ha sido muy colaborador e inclusive huésped de negociaciones, que ha sido garante de los procesos de negociación.

Creo que lo ha tratado mal el Gobierno colombiano al Gobierno cubano con este cuento de los protocolos, que se pudieron haber resuelto de una manera mucho más pragmática y sencilla si no se empecina el Gobierno colombiano en meterse en un callejón sin salida, que va a hacer prácticamente imposible que eventualmente se reanuden unas negociaciones porque tal como lo ha propuesto el Gobierno colombiano, el Gobierno cubano tendría que echar atrás en la tesis de que no los extraditen.

Veo muy improbable que el Gobierno cubano vaya a acceder a extraditar a estos señores que en realidad lo que han hecho fue acogerse a unas condiciones que estaban previstas para el caso de que se diera por terminada la negociación, como sucedió.

Narcotráfico

ENS: Siguiendo con ‘Gabino’, hay quienes consideran que sería muy distinto un nuevo proceso de negociación porque él no estaría al frente sino ‘Antonio García’, que es de una línea más dura y radical. ¿Considera usted que hay alguna diferencia en que esté uno u otro al frente del Eln en esa eventualidad?

JCRS: Ellos tienen diferencias y uno y otro la tienen con el llamado ‘Pablito’, pero una negociación con el Eln tiene que ser con todo el Eln, con su cúpula y con el COCE (Comando Central), así al interior del COCE haya diferencias de visiones. Porque lo que no puede hacer en ningún momento, ni ha hecho en el pasado, el Gobierno colombiano es negociar con unos y no con otros.

ENS: En agosto pasado ‘Iván Márquez’ anunció que retomaría las armas y para ello manifestó su deseo de hacer una alianza con el Eln, ¿qué tan real ve usted la posibilidad de que unan fuerzas las disidencias de las Farc y el Eln?

JCRS: No se ha visto hasta ahora, lo que ha trascendido es que la tal alianza no se ha vuelto operativa, la que anunció ‘Márquez’. Creo que tienen que fortalecerse todas las Fuerzas Militares, sobre todo la inteligencia. El Eln está mucho más metido hoy en el narcotráfico de lo que estaba hace unos años.

El caso del fortalecimiento de los frentes del Chocó no es más que eso, es la salida a superficie de un frente que aunque pequeño ha descubierto cómo puede obtener una financiación espuria con el narcotráfico. Los fundadores del Eln decían que ellos no se iban a meter al narcotráfico, y ahora sí están muy metidos.

De manera que más que una eventual unión con ‘Márquez’, veo el peligro es que el Eln se siga fortaleciendo a base de las rentas espurias que está derivando del narcotráfico.

Paro, fracking y regalías

ENS: El Comité Nacional de Paro incluyó en su pliego de peticiones al gobierno Duque la reanudación de negociaciones con el Eln, ¿esto, que es un tema político, podría terminar complicando el diálogo con sectores ciudadanos que se entiende protestan por reivindicaciones sociales?

JCRS: Creo que todo lo que está haciendo ese Comité de Paro tiene trazas de complicar las cosas en este semestre. Recuerden que ese Comité de Paro comenzó con 13 solicitudes, entiendo que ya va en 140.

El Gobierno ha dicho que hay unos temas que no son negociables, lo cual me parece muy bien; que no va a negociar el Estado, me parece muy bien; pero me parece que ha dicho algo que lo hace caer en una ambigüedad y en una contradicción: dice hay unos temas que no son negociables, lo que quiere decir que hay otros que sí lo son.

Cuando el Gobierno dice ‘no voy a negociar la doctrina militar’; ‘no voy a negociar la reversión de Ecopetrol para que sea cien por ciento público’; cuando dice ‘no voy a negociar otras cosas’, quiere decir que hay otras que sí va a negociar de las 140 que están sobre la mesa.

¿Entonces al fin en qué queda, al grupo organizador del paro le va a dar la condición de negociador, así sea excluyendo algunas materias o no? El Gobierno tiene que hacer claridad sobre eso. La semana entrante comienza las reuniones con el comité organizador del paro, y diría tiene que comenzar por eso.

Veo complicado, no solo la solicitud extraña y que el Gobierno no podría de ninguna manera aceptar que reinicie negociaciones con el Eln porque un comité de paro se lo exige, sino en general, cómo es que se va a manejar esta molestia social que está explorando, que ahora tuvo una calma por las fiestas navideñas, pero que en pocos días va a volver a reiniciarse con mucha fuerza.

Y el Gobierno no puede olvidar que tiene una agenda propia, que la tiene que impulsar y que todas sus energías no se las puede dejar que se las absorba un intento de apaciguamiento con los promotores del paro.

ENS: ¿Cree que el Eln utilizará el asunto de los pilotos de fracking para exploración de gas y petróleo, que tiene previsto el Gobierno autorizar, como bandera para presionar la negociación?

JCRS: Es probable que la utilicen pero lo que sería lamentable es que el Gobierno acceda, no creo que lo haga. El Gobierno ha dicho con toda razón, y la Ministra de Minas así lo ha reiterado: ‘estamos a la espera de un fallo definitivo del Consejo de Estado’.

En el entretanto hay que hacer unos pilotos que aseguren con unas normas y con unos procedimientos que no se va a atentar contra el medio ambiente, pero el fracking es indispensable porque las reservas tanto de gas como de crudo se están agotando en el país a marchas preocupantes.

Ni más faltaba que el Gobierno fuera a dar marcha atrás en una política que ha venido planteando desde el Ministerio de Minas frente al fracking porque unos señores de un comité de paro le exigen que dé marcha atrás en eso.

ENS: Por cuenta de la reforma a las regalías las regiones productoras tendrán más recursos, ¿podría esto hacer que el Eln se afinque más en la extorsión a los contratistas, a gobernadores y alcaldes en esas zonas?

JCRS: El riesgo de que el Eln esté merodeando allí donde vea dineros para hacer extorsiones, para hacer actividades delincuenciales no se puede ignorar. Pero tampoco podría echar marcha atrás el Gobierno de una reforma constitucional que acaba de hacer aprobar porque hay el riesgo de que los señores del Eln vayan detrás de los recursos de las regalías.

Debe combatirlos con mejores instrumentos de inteligencia militar y otros y no se puede dejar amilanar ni que le vayan a medir el aceite porque los señores del Comité de Paro estén haciendo esas exigencias.

Leyendo esos 140 puntos del Comité de Paro se me proyectó de nuevo la película de lo que habíamos escuchado en Quito de lo que son aspiraciones del Eln, aspiraciones que no aceptamos naturalmente en ese momento, pero es claro que no pocos de estos puntos del Comité de Paro están muy inspirados en lo que es el ideario del Eln.

De manera que debe ser muy cuidadoso el doctor Molano (Diego) y el embajador en Costa Rica (Angelino Garzón) que lo han llamado a entenderse en esto, de no ir a acceder así porque sí porque es muy peligroso. No basta con decir que no se va a negociar el Estado sino qué se entiende por no negociar el Estado.

Eso lo tiene que decir el Gobierno y tiene que hacer claridad sobre si a ese Comité de Paro lo va a tratar como un comité negociador o como una extensión de la mesa de conversaciones.