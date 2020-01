Ejército explica el uso que se le dio al software protagonista de las 'chuzadas'

El Ministerio de Defensa y la Fiscalía anunciaron investigaciones frente al tema. El general Nicacio Martínez se defiende

Luego del reportaje publicado por la revista Semana que da cuenta de que supuestos equipos de interceptación del Ejército eran utilizados para hacer seguimiento ilegal a congresistas, periodistas, magistrados y otros funcionarios, el Ministerio de la Defensa, así como la Fiscalía anunciaron sendas investigaciones al respecto. Además, el general (r) Nicacio Martínez, excomandante del Ejército, defendió su inocencia.

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, dio una rueda de prensa en la que aseguró que el Gobierno condena todo acto violatorio de la Constitución, la ley y el Derecho Internacional Humanitario en contra de cualquier ciudadano colombiano.

“Esta política incluye el rechazo a cualquier tipo de persecución, seguimiento o interceptaciones ilegales en el país. Desde antes de posesionarse el presidente Iván Duque fue claro y contundente en expresar que su política de gobierno es de cero tolerancia en la comisión de actos ilegales o de corrupción dentro de la fuerza pública, estos pilares fueron trabajados desde el primer día de gobierno primero con el general Alberto José Mejía y luego con el general Luis Fernando Navarro. Entre las instrucciones que impartió el Presidente, él fue completamente claro en exigir total transparencia en las labores de Inteligencia y contrainteligencia”, dijo el Ministro.

Y agregó que a los pocos días de su posesión, (noviembre de 2019) el presidente Duque ordenó una auditoría a las labores de Inteligencia y contrainteligencia que se han venido adelantando en el Ejército Nacional. “El gobierno garantiza transparencia y promueve que se adelanten todas las investigaciones necesarias de carácter disciplinario administrativo penal o fiscal por parte de los organismos competentes para esclarecer los hechos denunciados”, señaló.

Así mismo, advirtió que de hallarse “irregularidades el gobierno exige que los responsables sean sancionados de manera ejemplar. Una vez conocidas las denuncias el Presidente reiteró esta política de legalidad de respeto a la Constitución, a las normas y a las leyes. La política es de rechazo a las acciones ilegales”.

El Ministro reiteró que el general Nicacio Martínez salió de la cúpula “por las razones personales que adujo para poner término a su servicio de 38 años, razones personales comprendidas por el Jefe de Estado”.

En ese sentido, Trujillo añadió que ese mismo día, “una vez conocido el informe, el Ministerio de Defensa insistió en que se inicien las investigaciones internas y se hizo un llamado a las autoridades para que adelanten las investigaciones a las que haya lugar que contarán con el apoyo del presidente”.

Mano dura

A su turno el actual comandante del Ejército, mayor general Eduardo Zapateiro, indicó que “si algo le puedo garantizar al pueblo colombiano es que he recibido instrucciones de parte del Presidente y del Ministro, ellos me han ordenado ser contundente con todos los hombres que estén bajo mi mando. No aceptaré como comandante del Ejército que ninguno de mis hombres y mujeres estén haciendo situaciones especiales fuera del marco de la ley”.

Cabe anotar que el pasado sábado el Presidente de la República sostuvo que en el país hay “cero tolerancia con cualquier conducta de miembros de la Fuerza Pública que atente contra la Constitución y la ley”.

Según dijo en su momento “hoy tuve la ocasión de hacerles unas precisiones muy claras, tanto al general (Luis Fernando) Navarro, como al general (Eduardo) Zapateiro y al Ministro de Defensa, y es: hasta el fondo con todas las investigaciones sobre hechos de malas conductas”.

Agregó que en Colombia “tenemos unas Fuerzas Militares que se han destacado siempre por ser unas Fuerzas Militares honorables y al servicio de los colombianos, y donde haya manzanas podridas llevarlos a que se les apliquen sanciones ejemplares”.

Por otro lado, el Fiscal General de la Nación encargado, Fabio Espitia, anunció que le pidió a la fiscalía delegada ante la Corte Suprema que abra una investigación contra el general Nicacio Martínez, excomandante del Ejército por los hechos.

Así mismo, el funcionario indicó que “hasta el momento en que se hizo pública la denuncia, “la Fiscalía no ha tenido acceso a esa información. Se conoce por los medios, pero esta mañana me comuniqué con el Ministro de Defensa y le pregunté si había investigación interna él me dijo que sí, y le pedí que la hiciera llegar a la Fiscalía. Aclaro que independientemente de los resultados de esa investigación la Fiscalía hoy comienza indagación sobre estos hechos. Esto corresponde a la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia”, agregó el fiscal general.

Según Espitia, hoy el ente investigador comienza a adelantar la labor pertinente para tomar alguna decisión o en relación con un aforado constitucional o en contra de un miembro de las fuerzas armadas. “Luego de un diálogo con el presidente de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia me confirmó que hubo una diligencia de una magistrada de la Sala de Instrucción contra una instalación militar. Esto indica que hay una investigación con relación a un aforado constitucional, es decir, un senador o un representante. Sin embargo, la Fiscalía adelantará una investigación Autónoma”.

Martínez se defiende

Por otro lado, el general Martínez publicó un comunicado reiterando que su retiro del cargo obedeció a una decisión personal y por razones netamente familiares.

Según dijo “no tengo nada que ver con la publicación realizada por la revista Semana y me encuentro totalmente ajeno a ese tipo de acciones ilegales e injuriosas. Durante el tiempo que he permanecido en la institución y en el desempeño del cargo como comandante del Ejército Nacional en su bicentenario, jamás he dado orden alguna contraria a la Constitución y la ley”.

El oficial en retiro aseguró que “como soldado de Colombia me siento consternado y adolorido por la vulneración de mis derechos fundamentales, el manejo oportunista y falto de sustento jurídico con que se me ha involucrado en estos hechos y muchos otros, violando mis derechos a la dignidad y al buen nombre con información calumniosa y apartada de mi obrar verdadero como soldado de la patria”.