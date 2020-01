DLR: ¿Qué tan ‘semifallido’ es el acuerdo de paz?

La afirmación de la ministra Nancy Patricia Gutiérrez, de que este ha resultado “semifallido” genera tanta controversia como confusión

En un conversatorio organizado por la revista Semana, la ministra afirmó: “Hay una presión por la implementación del acuerdo con las Farc, un acuerdo que diría en lo personal que es un acuerdo semifallido, y no por el Gobierno del presidente Duque que ha respetado la institucionalidad a pesar de que no compartimos mucha de la estructuración que se dio”, dijo la funcionaria.

Además indicó que todo lo que ha venido sucediendo con la implementación sea una carga para el actual gobierno.

“Las Farc no respondieron a quienes creyeron en ellas”, dijo la Ministra, y agregó que “la institucionalidad que estaba prevista a una implementación a 10 años, terminó siendo una carga adicional para este Gobierno”.

Sus declaraciones, aunque advirtió que eran “a título personal”, han generado opiniones encontradas.

Para el Brigadier General en retiro Jaime Ruiz Barrera, preside la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (Acore), sostuvo que la Ministra dijo la verdad, “el acuerdo fue un total fracaso, quienes pactaron con el gobierno no cumplieron”.

Para el exoficial, “los 17 mil integrantes de esta organización terrorista que supuestamente se iban a concentrar para recibir distintas formas de atención, desaprovecharon lo firmado. Esos sitios de concentración están prácticamente vacíos, lo que ofrecieron no se cumplió”.

Según dijo, los exintegrantes de la guerrilla debían entregar sus bienes y fue una burla lo que hicieron: “No entregaron absolutamente nada, ni lo han hecho, ni han tenido compromiso al respecto. Las famosas disidencias están más activas que antes porque no iban a perder su fuente de ingresos, que es el narcotráfico. Todas estas novelas de confrontaciones internas no son muy creíbles. Por parte de nosotros, los militares que hemos enfrentado esta organización terrorista, nos dimos cuenta de que se repetía la historia, lo mismo ocurrió con el Caguán”, expresó el Presidente de Acore, y concluyó: “Esto que estamos viendo le da mérito a las afirmaciones de la Ministra del Interior”.

A su turno, el senador del Centro Democrático Gabriel Velasco Ocampo sostuvo que el acuerdo de paz en el momento que deja la conexidad con el narcotráfico “deja una puerta muy grande” para que crezcan en Colombia los cultivos de coca y prolifere el microtráfico. “Cuando uno ve el crecimiento de ese fenómeno en Colombia y la violencia de las zonas asociadas, uno ve que hay mucho que revisar sobre lo que fue el acuerdo y la implementación del mismo”, explicó.

Según dijo el congresista del partido de gobierno, las declaraciones de la Ministra van en el sentido correcto pues “el acuerdo arrancó mal con toda honestidad porque ellos no han querido revisar ni escuchar alternativas y soluciones para avanzar con unos puntos que nosotros planteamos desde el principio para que se pudiera ‘enmendar el caminado’. Para nosotros el tema del narcotráfico y la conexidad con el narcotráfico es esencial para que esto no esté funcionando”.

Por su parte, el exsenador y analista político de la misma bancada, Alfredo Rangel, sostiene que “es evidente que “el acuerdo es semifallido”, pues sostiene que ese acuerdo lo firmaron dos partes, “el gobierno está cumpliendo plenamente lo firmado” mientras que, asegura, “la guerrilla no ha cumplido todos sus compromisos, no desmovilizaron todos sus hombres, no entregaron todas sus armas, no devolvieron a los niños que estaban en sus filas, no dieron razón de los desaparecidos, no devolvieron a los secuestrados, no entregaron los bienes no se han arrepentido, no han contado toda la verdad. Ese es un proceso absolutamente fallido por los incumplimientos de las Farc”.

Los peros a la Ministra

Del otro lado, Yann Basset, director del Observatorio de Procesos Electorales de la Universidad del Rosario, sostiene que más allá de que haya o no un incumplimiento de ambas partes, las declaraciones de la Ministra mandan un mensaje contradictorio.

“En ese mismo momento había una reunión de la Conversación Nacional donde el consejero presidencial Emilio Archila mostraba que el gobierno estaba avanzando con el acuerdo y estaba comprometido y hablaba maravillas del mismo. Y este esfuerzo para mostrar el compromiso del gobierno tanto a la opinión pública nacional como a la internacional queda desdibujado con las declaraciones de la ministra que en otro escenario dice algo contrario”, explicó.

Según el analista, “no se entiende cuál es la posición del gobierno”, pues se refuerza un poco la sensación de que aquí se manejan discursos distintos según la audiencia. Basset consideró que “eso es problemático” pues no se sabe finalmente qué tan genuino es el compromiso del gobierno.

“Hacia la cooperación internacional es un mensaje que se lee muy difícil pues el gobierno ha tratado de mostrar su compromiso y evidentemente son declaraciones que son recibidas con muchas dudas y escepticismo desde el punto de vista internacional”, sostuvo.

Entre tanto, el senador Roy Barreras, quien fue uno de los negociadores en La Habana, afirmó que la gestión de Gutiérrez en el Ministerio del Interior ha dejado mucho que desear. “Es una confesión triste por parte de una Ministra fallida en su cartera. Es una confesión porque el Gobierno ha hecho todo lo posible para desmontar el acuerdo de paz, incumplirles a las víctimas, deshacer los avances en materia de paz territorial y es una lástima porque hacen todo lo posible por devolvernos a las oscuras épocas de la guerra”.

Según Barreras, “es lamentable que la Ministra confiese tristemente que ellos han hecho lo posible por hacer que esta paz sea fallida, pero lo que sí ha resultado fallida es esta guerra y recientemente el Ministerio de Nancy Patricia Gutiérrez”.

Al debate se sumó el senador Jorge Robledo para quien “esta es una forma astuta y poco seria” de presentar las cosas porque cualquier proceso se evalúa en lo fundamental “y lo que es una realidad es que se desarmaron las Farc, el aspecto principal es que aquí teníamos una guerrilla alzada en armas contra el Estado y ese grupo desapareció”.

Según Robledo, cuando la ministra usa esa frase “es una manera calculada para no reconocer que el proceso fue un éxito en lo fundamental, hay cosas que uno puede estar en desacuerdo pero es como decir como que el Frente Nacional no acabó con la violencia partidista entre liberales y conservadores”.