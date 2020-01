Cobros excesivos en Barú : $593 mil por almuerzo

Denunció, a través de sus redes sociales, el ciudadano Mario Rafael excesivos cobros en Barú tras pagar una cuenta de $593 mil por un almuerzo familiar.

Según el denunciante, luego de consumir tres pargos, tres mojarras, una porción de pollo y algunas bebidas, el grupo de vendedores de la zona, llamada playa Tranquila, cobró esta suma, que si bien especificaba el precio de cada cosa, los consideró como desproporcionados al exponer la factura.

Es el colmo que en Playa Tranquila en Barú se sigan aprovechando de los turistas se dieron garra cobrando la factura por favor ayúdenme a RT por qué no puede seguir pasando esto. pic.twitter.com/wRCddCa3xh — MARIO RAFAEL (@MARIORAFAEL) January 2, 2020

A la familia le cobraron tres pargos por $225 mil, es decir cada uno a $75 mil; tres mojarras por $135 mil, o sea a $45 mil pesos la unidad. También, un pollo frito por $35 mil pesos, cuatro cervezas por $28 mil, dos piñas coladas por $60 pesos y 5 gaseosas por $30 mil.

No obstante, el restaurante decidió cobrar por el servicio otorgado $80 mil pesos adicionales, lo que sumo la excesiva cuenta de casi $600 mil.

Mario Rafael indicó que tuvieron que pagar la cuenta puesto que en ese momento no había presencia de policías y también explicó que al llegar al lugar habían acordado unos precios para cada cosa, ya que en la carta del menú no estaban establecidos, pero que sin embargo al final estos no fueron cumplidos