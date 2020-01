Debate por comentario de taxista contra conductoras de Uber

El taxista Freddy Contreras, quien se viralizó en las redes por los comentarios que muchos consideraron irrespetuosos contra las mujeres conductoras de Uber al mandarlas “a lavar la loza” cuando se queden sin trabajo a partir del 1 de febrero próximo cuando esa plataforma dejaría de operar en Colombia, mostró ayer su arrepentimiento.

Contreras, quien asegura ser líder de los taxistas, señaló que “no soy machista, para nada. Un compañero me felicitó ayer por el video y yo le respondí: ‘¿Usted es capaz de tener un bebé alzado, darle pecho, fritar (freír) huevos sin que se le quemen y estar haciendo el oficio en la cocina?’. Me dijo que no. Yo le dije que esas eran las mujeres. Son más verracas que uno”, afirmó.

El taxista quedó en el ojo del huracán tras señalar en un video que “a las señoras que manejan Uber, como empleadas domésticas las están recibiendo para lavar y planchar, o sea, trabajo sí hay. Para lavar ropa y cocinar están recibiendo. Trabajo sí hay”.

En cuanto a los hombres que conducen Uber el taxista Contreras los invitó a “lavar carros” o a “barrer calles”.

Contreras ayer se disculpó por sus comentarios: “Jamás fue faltándole el respeto a la mujer, pido disculpas si lo malinterpretaron”, explicó.

Según el taxista, lo que quiso decir es que “hay más oficios donde pueden ejercer otros servicios. He barrido calles, mi mamá ha lavado, mi mamá vende dulces, entonces no entiendo por qué la indignación”.

Agregó que “tengo, aproximadamente, 1.300 llamadas solo amenazándome, amenazando a mi hermana y a mi mamá, de que las van a matar. No creo que por uno decir que una dama o un hombre puedan trabajar en otra cosa diferente que no sea la ilegalidad, tengan que amenazar. Mátenme a mí si quieren, pero no a mi familia”, aseveró.

Sin embargo, desde la Consejería para la Equidad de la Mujer la titular de ese despacho, Gheidy Gallo, dijo frente a este caso que “en Colombia tenemos que continuar trabajando hasta alcanzar una verdadera equidad hacia la mujer, y esta solo se logrará el día que tengamos una sociedad en la que nuestros niños y niñas sean educados con la premisa de que no hay labores o trabajos exclusivos para hombres y mujeres”.

La funcionaria dijo que cuando se entienda que no hay oficios que tengan un menor valor que otros, “ese día tendremos adultos responsables y respetuosos en todos los espacios sociales; habrá igualdad de oportunidades y reconocimiento de hombres y mujeres, para alcanzar la verdadera equidad”.

Añadió Gallo que “se evaluarán las medidas legales a que haya lugar para exigir al señor Freddy Contreras una disculpa pública”.

Por su parte la Secretaría de la Mujer de Bogotá indicó en un trino acerca de este caso: “Rechazamos este tipo de afirmaciones que ubican a las mujeres en un único rol social, desconociendo que las mujeres realizamos en múltiples áreas de la sociedad y la economía”.