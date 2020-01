Concejo analiza la viabilidad del Transmilenio por la Av.68

Esta semana, en la que se llevará a cabo el primer paro nacional de este año y primero que tendrá que asumir la alcaldesa Claudia López, comenzó con una manifestación en la Avenida 68, en la que varios ciudadanos le solicitaron que no adjudique la licitación que le daría vía libre a la troncal de Transmilenio por este tramo vial.

A esta petición se sumaron ayer varios concejales que, desde el Cabildo Distrital, le hablaron a EL NUEVO SIGLO sobre los reparos que tienen frente a esta obra. Por una parte, el concejal del Polo Democrático Alternativo, Manuel Sarmiento y quien acompañó la marcha de ayer, le solicitó a la Burgomaestre que suspenda el proceso de licitación para que la Administración pueda analizar los graves cuestionamientos que existen alrededor de este proyecto.

“Esto no responde solo al hecho de que fue un compromiso de su campaña, sino porque hemos hecho una serie de cuestionamientos muy graves. La Financiera de Desarrollo Nacional, según lo dijo la Alcaldesa, señaló en un estudio reciente que esa es la troncal del Occidente que tiene mayor carga de pasajeros. Sin embargo, el Conpes 2900 señala que la troncal del occidente que tiene la mayor carga de pasajeros es la Avenida Boyacá, con 44.000 pasajeros hora sentido, mientras que la Avenida 68 movilizaría 33.000 pasajeros”, le dijo a este Diario el concejal del Polo.

Adicionalmente, Sarmiento señaló que un memorando de un alto funcionario del IDU, publicado en octubre, señalaba que el proceso de licitación no se debería haber abierto, pues no cumplía con todos los requisitos legales de la Ley 80 de 1993. “Allí hay una irregularidad que se debe aclarar y que hasta el momento no se ha aclarado. Y lo dice un alto funcionario del IDU”, se lee.

Financiación del proyecto

Otro de los concejales que se manifestó en contra de esta eventual adjudicación, fue Carlos Carrillo (Polo), quien expresó ayer su total desacuerdo con la decisión de la alcaldesa López de continuar con la licitación del proyecto de Transmilenio por la Avenida 68, resaltando que en su campaña la candidata prometió que no lo apoyaría.

Así mismo, Carrillo se refirió a las inconsistencias en el costo de esta obra, señalando que este proyecto se inició con un valor de $4.5 billones y que ahora está en $2.3 billones, cifra que consideró absurda en comparación a otros proyectos de movilidad más complejos como por ejemplo el Metro de Quito, cuyo costó total fue de $8.3 billones.

A este respecto, Sarmiento también refirió una serie de inconsistencias tanto técnicas como financieras del proyecto.

“Esta troncal tiene dos estudios de factibilidad. El primero señaló que la troncal ideal para la 68 costaba alrededor de 4 billones. Sin embargo el Gobierno Nacional le dijo al exalcalde Peñalosa que no tenía los recursos suficientes para cofinanciar ese monto. Lo que hicieron fue recortar el presupuesto, bajándolo a $2.5 billones de pesos, quitándole por ejemplo todas las intersecciones con las otras troncales de Transmilenio”, precisó.

Finalmente frente a las intersecciones, Carrillo también refirió que la disminución de su costo, “provocó la eliminación de las conexiones operacionales de la troncal de la 68 con la 80 y la autopista norte, un verdadero despropósito y la confirmación de que el Transmilenio por la 68 será una obra inconveniente para la ciudad”, señaló el cabildante del Polo.

¿Metro ligero?

Por su parte, la Concejala de la Colombia Humana UP MAIS, Ana Teresa Bernal, también se manifestó en contra de la troncal de Transmilenio por la Avenida 68 e invitó a la alcaldesa Claudia López a revisar la propuesta de la Bogotá Humana de hacer por dicho tramo un tren ligero que tenía estudios en etapa de factibilidad en revisión de la ANI y del departamento de Planeación Nacional.

Por último, el concejal de los Verdes, Diego Cancino, quien dijo que es urgente revisar el contrato de movilidad, pues se han generado una serie de dudas y cuestionamientos sobre este contrato que dejó casi listo Enrique Peñalosa, se refirió al componente social.

Por ello, Cancino dijo que generaba preocupación “que no existen alternativas para las personas que tienen sus empresas familiares y locales comerciales sobre la Avenida 68 a los que se les pensaban comprar los predios pero, sin opciones para la gente que vive de su negocio”.