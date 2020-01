Choque por construcción de parques en Bogotá

Un duro cruce de ‘trinos’ tuvieron en redes sociales durante el fin de semana la concejala de Bogotá, María Fernanda Rojas, de la Alianza Verde, y el exsecretario de Salud Distrital, Luis Gonzalo Morales, por la construcción de parques durante la administración de Enrique Peñalosa.

El choque entre la cabildante y el exfuncionario se inició luego que Rojas respondiera a un mensaje de una usuaria de Twitter en la que formulaba críticas a estas obras. “Otra manera de hacer parques es posible. La historia, la tradición de uso, el contexto y la forma cuentan. No hay que uniformarlos. Algunos necesitan mantenimiento, otros recomposición morfológica y los menos, restauración”, señaló la usuaria.

Rojas afirmó como complemento a esta opinión que “estandarizar los parques en estos cuatro años les permitió hacerlos en serie. Eso les aplauden. Sin consultar con la gente, sin reconocer pre existencias, sin respetar ecosistemas, arrasando árboles y zonas verdes. Poco diseño, ejecución fácil y pobre urbanismo”.

En respuesta Morales, criticó a Rojas, quien se desempeñó como directora del IDU en la Alcaldía de Gustavo Petro. “Y ustedes, señora María Fernanda Rojas, ¿cuántos parques hicieron ‘consultando la gente, reconociendo pre existencias, respetando ecosistemas, sin arrasar árboles ni zonas verdes’? Ninguno. Enrique Peñalosa hizo más de mil. Vaya forma de utilizar la retórica para engañar a la gente”, dijo.

La concejala verde replicó señalando que “el señor Morales no puede presentar una idea a sus contradictores sin apelar a descalificaciones personales. Ese fue el tono del gobierno de Peñalosa con la oposición. Qué bueno vivir otras épocas hoy. Por eso valoro el esfuerzo de Claudia López de respeto por la diferencia”.

Seguidamente Morales rechazó que utilizara “descalificaciones personales”. “Señora María Fernanda Rojas, ‘qué bueno vivir otras épocas’, es decir ¿ahora que son gobierno pide que no los critiquen? Si de ‘descalificaciones personales’ se trata, que no las hay en mi trino, ustedes son unos maestros, fue lo único que pudieron usar contra Enrique Peñalosa”, expresó.

“Intenta meterme en una categoría donde no quepo. No existe ni una sola declaración mía dirigida a descalificar personalmente a un funcionario. No me interesa este nivel de ‘discusión’. Me animan los debates de ciudad que daré con interlocutores dispuestos a ello”, le respondió posteriormente la concejala.

La Alcaldía de Peñalosa señaló que entregó más de 1.447 parques intervenidos, más de 1.436 iluminados, 165 canchas sintéticas y 48 escenarios deportivos intervenidos y renovados.

En los últimos días entregó a la comunidad de Ciudad Bolívar los parques La Coruña y Caracolí, y recorrió las obras de los parques Illimaní y Sierra Morena que están casi listos para estrenar.

Peñalosa destacó la importancia de estos espacios de recreación para los niños, niñas y jóvenes. “Para este parque que hicimos con todo el amor en Caracolí, la parte de atrás de Ciudad Bolívar en el sector más necesitado de todo Bogotá, compramos incluso, unas edificaciones para generar este lote con infinito amor, que además requirió una sustentación complejísima para que estos niños tengan una infancia más feliz”, señaló