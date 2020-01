La Cra. 30 fue desbloqueada tras intervención del Esmad

Fue despejada la Carrera 30 con Calle 45 después de que la alcaldesa Claudia López decidiera desplegar el Esmad tras varias horas de negociaciones con los manifestantes.

López había pedido a través de su cuenta de Twitter que fuera desbloqueada la carrera ya que miles de ciudadanos han sacrificado horas de su tiempo y el Distrito ha cumplido con el protocolo anunciado.

Sin embargo, tras no llegar a un acuerdo, la Mandataria aseguró que retiró a los gestores de convivencia, quienes intentaron dialogar con los jóvenes "para que este cese temporal de Transmilenio se termine pacíficamente y continúe la manifestación sin bloqueo ni violencia".

Finalmente, tras la intervención de la fuerza antidisturbios del Esmad, la movilidad de la avenida se recuperó en ambos sentidos por lo que Transmilenio informó que se habilitó el paso de la flota en la Troncal NQS de manera gradual, indicando que se irá normalizando la operación.

Siguiendo el protocolo de protestas ya se encuentra desbloqueada y habilitada la Cra 30 y la troncal de Transmilenio.



Agradecemos la paciencia de los ciudadanos que vieron perturbada su movilidad. Gradualmente se va normalizando la operación del sistema y la circulación. https://t.co/jlgKancHLV — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) January 16, 2020

Cabe recordar que la Alcaldesa aseguró esta mañana que salvo un caso extremo, que realmente requiera su presencia, el Esmad no será el encargado de garantizar el orden público durante la protesta programada por el Comité del Paro.

“Solo cuando se presente algún hecho, ¡extraordinario!, como recurso de última medida, que haya sobrepasado todo lo anterior (del protocolo), intervendrá como recurso de última instancia el Esmad. El Esmad no volverá a salir en Bogotá como recurso de primera instancia cuando se convoque una movilización, porque no es su función. No le corresponde y no está hecho para eso”, precisó la burgomaestre.