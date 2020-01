Avanza Troya Tayrona contra grupos armados en Sierra Nevada

Implementar su propuesta Operación Troya Tayrona contra los grupos armados organizados (GAO) en la Sierra Nevada de Santa Marta le pidió el gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, al general Gerardo Melo, comandante de la Primera División del Ejército Nacional.

“Le deseamos muchos éxitos al nuevo comandante de la Primera División, a quien le solicitamos articulación para la Operación Troya Tayrona, en aras de enfrentar con toda decisión a los grupos armados organizados que hacen presencia en esta región. La idea es que el Batallón de Alta Montaña se ubique en la Troncal del Caribe como corredor estratégico de la Sierra Nevada y que trabaje de forma articulada con demás autoridades y sectores, con el propósito de garantizar la seguridad de la población y los líderes sociales”, manifestó el gobernador Caicedo.

Esta propuesta se suma a la de constituir una agencia especial de la Procuraduría, con apoyo de la Defensoría del Pueblo, que acompañe la investigación por el asesinato de Natalia Jiménez y Rodrigo Monsalve, ocurrido el 23 de diciembre en zona rural de Santa Marta.

Esta semana, Caicedo lideró su primer ‘Diálogo por la Verdad, Justicia y Garantías de no Repetición’, en el que hicieron presencia familiares de los ambientalistas asesinados.

“Con este encuentro queremos que entre todos busquemos garantías de no repetición, de verdad y justicia, pues precisamente Natalia era una defensora de los derechos humanos y ambientales que vivía en Santa Marta y desarrollaba sus labores en otros municipios de Colombia”, expresó.

El gobernador Caicedo aseguró que desde la Gobernación y demás autoridades se hará la protección de los líderes sociales y de esa forma garantizar sus derechos.

Con respecto a las hipótesis que se manejan del hecho, Caicedo explicó que la primera “que se tenía era que se trataba de un hurto, pero a nosotros nos parece que no se debió descartar de plano el móvil principal y que es el que la familia también plantea: que es su condición de ambientalista, pues ya se han presentado asesinatos a líderes en esta zona y puede ser que la acción que ella desarrollaba en otras partes del país, haya sido el causante de este hecho horrendo, lamentable y reprochable”.

Caicedo expresó además que “pedimos articulación de todas las autoridades, pedimos presencia del Batallón de Alta Montaña en la zona, el regreso de la Operación Troya Tayrona coordinada para que no solo haya inteligencia y captura, sino judicialización y condenas sobre los actores materiales de estos hechos”.

Igualmente, mencionó que pedirá que se constituya una agencia especial del Ministerio Público para acompañar este caso y que la Defensoría del pueblo asuma la defensa de las víctimas en su representación judicial. “Sabemos que la familia no tiene solvencia económica, por eso creemos que la Defensoría debe asumirlo; sin embargo, hoy la Defensoría no estuvo en la reunión al igual que la Procuraduría. En el caso de que ellos no lo asuman, lo haremos directamente desde la Alcaldía y Gobernación”.

Por su parte, la madre de Natalia, Ximena Cáceres, expresó su agradecimiento al gobernador Caicedo y a la alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, quien también participó del encuentro: “Gracias al gobernador por el apoyo. Hoy reunieron a todas las autoridades del departamento para hacer compromisos ciertos y para tener una verdad justa. Me siento ya respaldada por las autoridades, todos hicieron compromisos. Hoy salgo más contenta, porque sé que nos van ayudar, que no nos van a dejar solos como estábamos. El gobernador nos llamó y nos cumplió, hoy siento que como madre de Natalia estoy vinculada con el proceso”.

Finalmente, Caicedo indicó que dándole cumplimiento a la circular 002 de 2017 de la Fiscalía, para la caracterización de líderes sociales como principal insumo de trabajo, se le pedirá al relator especial de Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos que amplié su alcance y mandato para que se desarrolle un análisis de estos hechos en el Magdalena, con el objetivo de “coordinarnos entre todos, para garantizar el derecho a la vida y seguridad a todas las personas del Magdalena y líderes sociales. Y que este crimen de Natalia y de Rodrigo no quede en la impunidad”.