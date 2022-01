Demolición de torre central del San Juan de Dios, en veremos

Un juez negó la medida cautelar que pretendía frenar la demolición de la Torre Central del San Juan de Dios.

La sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, sección primera, así lo indicó en su contenido. Las actoras que radicaron la medida cautelar fueron las concejales de la coalición Colombia Humana-UP-MAIS, María Susana Muhamad González, Heidy Sánchez Barreto y Ana Teresa Bernal Montañez, quienes a través del expediente 11001-0324-000-2020-00365-00 demandaron al Ministerio de Cultura.

Las concejales, en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Cpaca), presentaron esta demanda contra una resolución del Ministerio de Cultura que adoptaba un plan especial que, de acuerdo con las cabildantes, tenía una falsa motivación (artículo 11 de la Resolución 995 de 2016).

Le puede interesar: Sumar 1.002 buses eléctricos este año, la apuesta de Transmilenio

Ante esta decisión, la concejal Muhamad dijo ayer en horas de la tarde que esto “es una reversa en la lucha que tenemos por salvar el edificio central del San Juan de Dios porque esperábamos, con esta medida cautelar, que para el juez fuera obvio que no se habían adoptado realmente los estudios que había entregado la Universidad Nacional, los cuales incluían proteger este edificio. Por el contrario, con esta decisión se avalan, como consecuencia, los estudios que hace el alcalde Peñalosa”.

La concejal aclaró, no obstante, que esto no significa que se pueda demoler, puesto que solo es una medida cautelar, pero ellas sí esperaban que este recurso frenara el avance del contrato con Copasa y que, añadieron, “está atrasado. Pero no es la decisión final. Falta el fallo de fondo de la demanda”.

Por el contrario, el concejal de Colombia Justa y Libres Emel Rojas dijo que Bogotá avanzará en un proyecto que lleva más de 20 años, “y vamos a tener la posibilidad de que, de acuerdo al contrato, podamos tener una nueva torre y un nuevo hospital que es el Hospital de Santa Clara. Es una muy buena noticia para los bogotanos”, indicó el concejal, quien añadió que es menos costoso demoler y volver a construir.