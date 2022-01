Posible detrimento de $41.921 millones en obras de FFMM

Tras una auditoría de cumplimiento, la Contraloría General de la República realizó dos presuntos hallazgos fiscales por $41.921 millones, por irregularidades en obras contratadas con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

De acuerdo con el ente de control, el mayor hallazgo encontrado con presunta incidencia fiscal fue de $39.319 millones, “producto de ineficientes gestiones contractuales de esta agencia con Ecopetrol, para la construcción del Puerto Fluvial Avanzado de Infantería de Marina N.° 31, una obra que no se ha ejecutado dentro de los plazos previstos, debido a debilidades en los estudios y diseños, incumplimiento de contratos y deficiencias de supervisión y control”.

La entidad mencionó que “las nuevas instalaciones no solamente presentan problemas en la fase de planeación, sino también en la ejecución de las obras como malos procesos constructivos, incumplimiento de normas técnicas, desviación de la ingeniería de detalle, falta de funcionabilidad de las redes, etc.”, así como los estudios de sismo resistencia, en los que se incumple con las normas internacionales.

A su vez, el organismo de control considera que “son recursos invertidos en una obra inconclusa y sin financiamiento para su terminación, lo cual se convierte en una pérdida para el Estado, por la no consecución de los fines de dicha contratación”.

Frente a ello, la Contraloría señaló que “la Agencia Logística de las FF.MM. no cuenta con los recursos para garantizar la continuidad y terminación del proyecto, ni tampoco se observa diligencia que permita la conclusión de la obra, con el agravante que Ecopetrol no tiene la disposición de trasferir recursos adicionales para dejar en óptimas condiciones de habitabilidad y operatividad el Puesto Fluvial. De este modo, la obra al quedar desfinanciada no podrá terminarse, quedando condenada a su abandono”.

En este sentido, la entidad advirtió que Ecopetrol ha interpuesto demanda en contra de la Agencia Logística de las FF.MM., donde solicitan declarar el incumplimiento del contrato y condenar a esta entidad por daños materiales.

De otro lado, la Contraloría Delegada para el Sector Defensa y Seguridad estableció un presunto hallazgo fiscal por pagos injustificados en cuantía de $2.601 millones para la construcción del Batallón Especial, Energético y Vial N.° 16, ubicado en el municipio de Puerto Jordán (Arauca).

En este caso, la entidad dijo que “se evidencia incumplimiento de las funciones asignadas al supervisor, por cuanto se reconoció como desequilibrio económico del contrato un mayor valor respecto al costo del transporte por más de $1.486 millones, que se encontraba dentro de los riesgos económicos que debía asumir el contratista”.

Asimismo, “se evidenció el pago del corte final de obra, en cuantía de más de $1.115 millones, a pesar de las recomendaciones de la interventoría de no pagar dicho monto”.