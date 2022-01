López reaccionó a suspensión de operador de transporte La Rolita

Menos de 24 horas después de que fuera suspendido, de forma provisional, el Artículo 91 del Plan Distrital de Desarrollo (PDD) de Claudia López, que buscaba crear un operador público de transporte para la capital del país, denominado La Rolita, la alcaldesa López reaccionó ante esta decisión aludiendo a los intereses políticos de algunos sectores por el negocio de los buses.

“Siempre supimos que los políticos que se han beneficiado y lucrado de que Bogotá dependa de buses y operadores privados se opondrían a la creación del operador público de transporte. Ya ganamos una vez en el Tribunal y volveremos allí a defender a los ciudadanos”, indicó ayer en horas de la mañana la alcaldesa Claudia López, mientras adelantaba un recorrido por el portal de Las Américas.

Ante este comentario, varios concejales reaccionaron, refiriendo que no todo es resultado de un cálculo político.

Por ejemplo, el concejal de Colombia Justa y Libres Emel Rojas dijo lo siguiente: “Alcaldesa: esto no es un tema de intereses; esto es un tema de improvisación, tal y como ocurre con la seguridad, la movilidad, la ejecución y en general con cada decisión del Distrito. Esta fue una apuesta que carece de planeación, rigurosidad y seriedad”, indicó el concejal Rojas.

Por su parte, la concejal del Centro Democrático Diana Diago también se refirió a la decisión que tomó el juzgado y dijo que, por el contrario, la misma fue una decisión favorable para Bogotá.

Le puede interesar: Sumar 1.002 buses eléctricos este año, la apuesta de Transmilenio

“Señora Alcaldesa: esta decisión del juzgado es para favorecer a la ciudad, para protegerla de su improvisación. Cuéntele a los bogotanos que este proyecto de operador de transporte público no tenía estudios técnicos, jurídicos ni financieros, en pocas palabras sin viabilidad”, indicó.

Por su parte, la concejal de la Alianza Verde Lucía Bastidas indicó que “cuando la justicia falla a su favor aplaude y cuando no denigra. 21 concejales advertimos que no había estudios y que presentara el proyecto aparte pero usted jamás escucha. No calumnie e injurie, que esa es su costumbre. ¿O es una estrategia a ver si sube en las encuestas?”.

Y también el concejal del Polo Carlos Carrillo se refirió a este respecto, insistiendo en que Claudia López está “como siempre lavándose las manos, respaldada por muchos concejales que juegan a ser senadores para no decir nada sobre el desastre de esta Administración”.

Vale referir que la Administración ya tenía listo este concesionario para que entrara a funcionar a mediados del año, y cuando socializó los nuevos cambios en su gabinete, de hecho refirió que el nuevo secretario de Movilidad tendría, entre otras cosas, la tarea de llevar a buen puerto la entrada en funcionamiento de “La Rolita, nuestra nueva operadora pública de transporte público de Bogotá”, indicó la alcaldesa el pasado 7 de enero.