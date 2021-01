Concejo buscará moción de observación al Secretario de Salud

Este miércoles, en el quinto día del debate de control político que el Concejo de Bogotá adelantó a la Administración sobre la forma en la que ha enfrentado la pandemia, hizo finalmente su presentación el secretario de Salud, Alejandro Gómez. No obstante, su intervención no resolvió las dudas planteadas por las diferentes bancadas, y al parecer algunos concejales buscarán recaudar las 15 firmas reglamentarias para adelantar una moción de observación al funcionario.

“No quedamos para nada satisfechos. Lo que el Secretario de Salud hizo fue un informe de gestión de lo que ha hecho la cartera de Salud hasta el momento, pero creo que no retomó ninguna de las apreciaciones, denuncias y realidades que evidenciamos dentro de las instituciones de salud por diferentes concejales”, dijo a EL NUEVO SIGLO el concejal y médico de la Alianza Verde, Luis Carlos Leal, quien hace dos días dijo que no veía tan probable una moción de este tipo, pero que tampoco la descartaba. La decisión viró en el lapso de 48 horas.

Añadió que la Administración falló en mostrar un plan de acción, cambios o modificaciones que se deberían hacer, “y hubo bastantes cosas que tocamos que son bastantes delicadas y que no se aclararon”.

En esto coincidió el concejal del Centro Democrático, Andrés Forero, quien prosiguió a decir que hay un montón de cuestionamientos que se quedaron sin responder. “Esto fue un monólogo de parte del señor Secretario porque casi no se refirió a los cuestionamientos, a las críticas y a las propuestas que se hicieron desde las distintas bancadas. Había cuestionamientos muy serios, como el del concejal Carlos Carrillo y la Alcaldía no respondió absolutamente nada”, sostuvo a este diario el concejal Forero, quien además dijo que solicitará nuevos derechos de petición, pues hay discrepancias en los mismos con relación a cifras del año pasado.

Ahora, con relación a esta denuncia que hizo a comienzos de la semana el concejal del Polo, Carlos Carrillo, que lo puso en el centro del debate y de la crítica el pasado martes en horas de la noche, el cabildante comenzó por aclararle a este Medio que su acusación la hizo a partir de los derechos de petición que le suministró la misma Administración Distrital.

“La denuncia que yo hice salió de los datos que la misma Administración nos entregó. Nosotros tenemos la fecha del fallecimiento; el tipo de servicio que se prestó (hospitalización general o UCI); el hospital, el número de caso, el proceso administrativo de afiliación, el requerimiento de UCI al Crue, y si dicho requerimiento se hizo, el número de ese requerimiento (con su respectiva fecha y hora). Nosotros revisamos las más de 5.000 muertes que hubo en ese periodo de tiempo (16 de junio al 23 de septiembre) y cuando cruzamos la información encontramos esos tiempos de espera. Y todo eso salió de los datos crudos que ellos nos dieron. No hay manera de desmentirlo y no quedó aclarado”, dijo a EL NUEVO SIGLO el concejal Carrillo.

Adicionalmente, y en concordancia con los otros funcionarios consultados por este Medio, Carrillo dijo que no quedó “en lo absoluto satisfecho con la respuesta del Secretario y voy a firmar la moción de observación. Vamos a presentarla y vamos a ver si se consiguen las firmas pero yo la firmo”, agregó Carrillo.

También señaló que la Administración Distrital está eludiendo dar respuestas y en últimas, no ha desmentido las cifras hechas por su denuncia.

“El Secretario dice que hagamos una mesa de trabajo para tratar de comprar tiempo y mi respuesta fue que la única mesa de trabajo que podemos hacer es una con las cifras a hoy, para ver en qué va el tema de ocupación y cómo vamos a asegurar que ello no siga pasando. Porque hay gente que se está muriendo esperado una UCI. ¿Qué tal vez aún con la ayuda de un ventilador se iban a morir? Es probable. Pero su derecho y la obligación de la Administración es la de darle esta UCI”, finalizó.

Para la vocera de la bancada de Colombia Humana-UP-Mais, Heidy Sánchez, el Secretario no aclaró la discrepancia en la ocupación de UCI. “Hoy no lo respondieron. Fue un resumen y no se presentó un plan hacia futuro. Entonces hemos pensado tramitar una moción de observación y nos estamos moviendo hacia esa finalidad porque apertura el debate”, dijo a EL NUEVO SIGLO la concejal Sánchez, quien espera que el 28 de enero no sea una fecha improvisada de la alcaldesa Claudia López que relaje a las personas e implique más rebrotes.

Intervención del Secretario

El secretario de Salud, Alejandro Gómez, inició explicando el número de unidades de cuidados intensivos por las camas de hospitalización general, al respecto señaló que el nivel general de hospitalización en estos momentos es del 83.1%, aspecto en el cual la ciudad todavía puede crecer mucho más.

Punto aparte, y analizando la ocupación de las unidades de cuidados intensivos, el Secretario de Salud se refirió al aumento de unidades en los 20 días que han corrido de este 2020.

“Ayer (martes) llegamos a tener 2.003 camas UCI covid-19 en la ciudad y cerramos con 2.411 camas UCI instaladas en la ciudad. Si se ponen ustedes a ver cuántas camas teníamos en la última semana de diciembre estábamos en 2.200 camas UCI. Hemos subido 211 UCI en la ciudad de Bogotá en 18 días de la mano de un esfuerzo extraordinario de muchísimas personas, y organizaciones”, precisó Gómez, quien posteriormente añadió que hay más pacientes asintomáticos.